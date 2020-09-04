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Общество и люди

В Николаеве бойцы проводили в школу сына погибшего морпеха: трогательное видео покорило сеть

11:01 4 сентября 2020
Сын погибшего морпеха Юрия Загребельного

В Николаеве военнослужащие школы морского пехотинца Учебного центра ВМС, почтив память погибшего в 2014 году подполковника Юрия Загребельного, устроили трогательную церемонию, проводив в школу его сына Даниила. Ранее в сети показали пронзительное фото с Марша защитников Украины, на котором дочь погибшего морпеха Юрия Журавля несла портрет отца.

Как сообщает «АрмияИнформ», мальчику не только собрали необходимые для учебы вещи, но и отвезли его в школу на военной машине. «Смирно! Равнение на сына морского пехотинца», — прозвучала команда, как только Даниил вышел из дому.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фото маленькой дочки погибшего пограничника Андрея Матвиенко с орденом отца на груди набрало в соцсетях миллионы просмотров. В честь бойца, спасшего ценой своей жизни 30 сослуживцев, назвали улицу в Кропивницком (ранее Кировоград).

Фото с сайта https://armyinform.com.ua.

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