Вместо простыней — школьные тетради: в одесском парке живет семья с мальчиком-инвалидом (фото)

В Одессе в парковой зоне нашли девятилетнего мальчика-инвалида, который вместе со своими родителями, оказавшимися в сложной житейской ситуации, жил просто под открытым небом. Произошло это 3 сентября, на следующий день после того как, проигнорировав все карантинные ограничения, Одесса широко отметила свой 226-й день рождения.

Заместитель начальника ювенальной превенции полиции Одесской области Дмитрий Ревун, который и обнаружил бездомную семью, не скрывает эмоций.

«Среди куч экскрементов бездомных, возле пня, на котором лежит брошенная кем-то иконка, где разбросаны шприцы и пустые конвалюты от наркотических медикаментов, ребенок с инвалидностью играет с котом, не отходя от мамы, которая тоже имеет инвалидность. ХХI век, век технологий? Когда человек готовится к покорению Марса, создает квантовый компьютер, в „европейском“ государстве 9-летний пацан спит на земле, выстилая, вместо простыней, свои школьные тетради на камне», — рассказывает полицейский.

По его словам, об этом ребенке, три дня спавшем под открытым небом, сообщили очевидцы.

«Его отец — сирота, которого ничем не наградила судьба, а общество и государство ничем ему не помогли. Как и многие из числа сирот, отец ребенка, остался „за бортом“ и допускал ошибки, много ошибок, за которые расплачивается не только он сам», — добавляет Дмитрий Ревун.

Как стало известно, взрослые члены семьи, лишившись временного жилья и работы, вынуждены были «разместиться» с сыном в парке, напротив своего дома.

Ребенка отвезли в больницу, откуда затем направят в центр социально-психологической реабилитации детей.

«Надо было видеть эту жуткую картину: отец плакал… Глядя на него, плакал ребенок и мать, которая сквозь слезы успокаивала мальчика», — констатирует замначальника ювенальной превенции полиции Одесской области Дмитрий Ревун.

По словам полицейского, родители объяснили сыну, что его никто не оставит, однако ему будет лучше в центре, чем с ними в парке.

«Глядел на ребенка и его душераздирающее прощание с мамой и папой, я понимаю, насколько все запущенно в нашем обществе… Мы виноваты перед этими детьми, и нет человека на всей планете, который смог бы объяснить ребенку, почему он не должен быть с родными людьми», — резюмирует Дмитрий Ревун.

Вместе с там накануне этого печального события добрые дяди из мэрии уже обласкали и «приютили» ребенка-сироту. Мэр Одессы Геннадий Труханов пригласил 12-летнего Максима Ткачука с Волыни, из-за которого разгорелся скандал на отборе детского «Евровидения», на празднование Дня города. Открывая большой праздничный концерт на Потемкинской лестнице, талантливый мальчик исполнил «Смуглянку» и «Моя Украина». Затем на сцену вышли мэр и экс-губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий и вместе вручили юному певцу сертификат на квартиру, сказав, что так, мол, решила «группа почетных граждан Одессы».

Ничего плохого в этом, конечно, нет. Разве что только хорошее. Во всяком случае, для Максима, который, к счастью, еще не понимает, что стал предвыборным брендом политиков. Важно, чтобы обличенные властными полномочиями граждане и чиновники позаботились и о таких детях, как найденный в парке сотрудниками ювенальной превенции бездомный мальчик-инвалид, и обеспечили ему возможность иметь крышу над головой и жить с любящими родителями.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», минувшей зимой в Одессе на территории свалки нашли маленькую девочку. Ребенок как минимум несколько дней провел среди мусорных куч в импровизированном шалаше из подручных средств: старых одеял и картонок.

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter