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Общество и люди

Завтраки в индивидуальной упаковке: в киевских школах ужесточили контроль за питанием учеников

14:06 4 сентября 2020
упаковка школьных завтраков

Из-за карантина в столичных школах изменили формат питания. По словам и. о. первого заместителя городского головы Валентина Мондриевского, введение завтраков (в индивидуальной упаковке их выдают ученикам начальной школы) — мера вынужденная и временная. Завтраки не заменяют горячую пищу, но они утверждены Госпотребслужбой на период действующих ограничений.

К уже привычной модели мультипрофильного питания (когда детям на выбор предлагается несколько блюд) школы вернутся обязательно, но позже. Во время пандемии контроль за питанием учеников усиливается, и к предприятиям, которые кормят детей, предъявляются повышенные требования: чтобы соблюдались санитарные правила и ученики не оставались голодными.

По-прежнему горячие обеды для старшеклассников и учеников групп продленного дня остаются в силе, но с учетом всех противоэпидемических мер.

Ранее «ФАКТЫ» писали о правилах учебы в школах во время карантина. Напомним, что пока запрещены «шведские столы», питьевые фонтанчики, а в столовых за одним столом должны сидеть не более четырех человек. Новые правила, утвержденные Минобразования для школ, профтехучилищ и вузов, остаются в силе до окончания карантина, который, предположительно, продлится до 1 ноября.

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