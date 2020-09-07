На Донбассе погиб боец ВСУ Тарас Кубийович: в сети показали фото героя

В сети показали фотографию погибшего под обстрелом боевиков на Донбассе бойца — уроженца Ивано-Франковщины Тараса Кубийовича.



О погибшем бойце вспоминает его учительница Мария Павликовская. «Он пошел защищать Украину в первые месяцы войны. Воевал, получил ранения, снова вернулся к боевым побратимам. Прошлым летом приезжал ко мне. Те два дня, когда Тарас был у меня, прошли, как два часа. Вспоминали об общих знакомых, о родных и друзьях. Потом он сказал, что хочет вернуться в армию. Я не могла его в этом ни поддержать, ни отговорить, потому что это должен был быть только его выбор… Последний звонок был четыре дня назад. А сегодня позвонила сестра Руслана, чтобы сообщить мне эту страшную новость», — пишет она на своей страничке в социальных сетях

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тарас Кубийович погиб 6 сентября во время обстрела боевиками позиций ВСУ в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области.



193

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter