27.57 / 27.83 32.31 / 32.87
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

На Донбассе погиб боец ВСУ Тарас Кубийович: в сети показали фото героя

9:35 7 сентября 2020
Тарас Кубийович

В сети показали фотографию погибшего под обстрелом боевиков на Донбассе бойца — уроженца Ивано-Франковщины Тараса Кубийовича.

О погибшем бойце вспоминает его учительница Мария Павликовская. «Он пошел защищать Украину в первые месяцы войны. Воевал, получил ранения, снова вернулся к боевым побратимам. Прошлым летом приезжал ко мне. Те два дня, когда Тарас был у меня, прошли, как два часа. Вспоминали об общих знакомых, о родных и друзьях. Потом он сказал, что хочет вернуться в армию. Я не могла его в этом ни поддержать, ни отговорить, потому что это должен был быть только его выбор… Последний звонок был четыре дня назад. А сегодня позвонила сестра Руслана, чтобы сообщить мне эту страшную новость», — пишет она на своей страничке в социальных сетях

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тарас Кубийович погиб 6 сентября во время обстрела боевиками позиций ВСУ в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области.

193

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Арестович

Перемирие разрушает "ДНР" и "ЛНР" быстрее, чем война, — Алексей Арестович

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

погода

Дожди и похолодание: синоптик предупредила о непогоде в ближайшие дни

Чапкис, Яма и Кухар

Роман Дмитрия Дикусара и слезы Илоны Гвоздевой: самые яркие моменты второго эфира «Танців з зірками»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер