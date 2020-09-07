Что должно быть в рюкзаке школьника и как выбрать защитную маску ребенку

Дети менее склонны к развитию тяжелых форм заболевания COVID-19, считают специалисты, однако рискуют подхватить коронавирус наравне со взрослыми. Учитывая, что количество инфицированных в Украине растет, с началом учебного года введены правила пребывания в школе в условиях карантинных ограничений.



Что должно быть в школьном рюкзаке

как минимум две маски;

как минимум две маски; карманный антисептик — лучше спиртосодержащие гели (не менее 60 процентов спирта);

бумажные платочки.

В Центре общественного здоровья пояснили, что для маски желательно выделить отдельный карман (запаковывать каждую маску отдельно).

Детям нужно объяснить, что масками обмениваться не нужно — ведь это личное средство защиты, а также то, что использованную маску нельзя класть вместе с чистой.

Какую маску выбрать

Согласно рекомендациям ВОЗ, идеальным сочетанием ткани и количества слоев в маске является:

внешний слой из гидрофобного материала (полипропилен, полиэстер или их соединение);

средний слой из гидрофобного синтетического материала (полипропилена) или из материала, усиливающего фильтрующие защитные свойства маски (хлопок);

внутренний слой из гидрофильного материала (хлопок или ткань с примесями хлопка).

Маски из пористых тканей (в частности, из марли) малоэффективны, и их фильтровальные способности — не более 3 процентов (даже при многослойности), поэтому применять такие нерационально.

На что обратить внимание при выборе маски:

размер подбирать индивидуально, особенно детям (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, но не сдавливать);

фиксацию — ушные петли (завязки) должны плотно удерживать маску на лице, не передавливая голову или уши;

цвет — светлый, чтоб дети и родители могли определить степень ее загрязнения и быстро заменить;

декоративное оформление — не рекомендуются вышивки, наклейки, надписи, чтобы не усложнять дыхание (создается ощущение недостатка воздуха);

материал — устойчивые к температурам во время стирки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что канадское Агентство общественного здравоохранения и Университет Манитобы установили: одежда и маски из хлопка предотвращают попадание коронавируса на кожу и слизистые. Исследование показало, что коронавирус на этой ткани менее чем за сутки теряет жизнеспособность даже без спецобработки.

Между тем школы и детсады в Киеве уже стали закрывать на карантин.

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