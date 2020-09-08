Киевский метрополитен отреагировал на сбой
В администрации столичного метрополитена объяснили причины, вызвавшие сбой в работе системы пропуска пассажиров во вторник, 8 сентября.
Отмечается, что неполадки в работе пассажирской автоматики произошли из-за проблем с напряжением.
«Сейчас работа системы возобновлена в привычном режиме. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото огромной очереди, которая выстроилась перед входом в здание станции «Вокзальная» в Киеве.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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