Киевский метрополитен отреагировал на сбой

В администрации столичного метрополитена объяснили причины, вызвавшие сбой в работе системы пропуска пассажиров во вторник, 8 сентября.

Отмечается, что неполадки в работе пассажирской автоматики произошли из-за проблем с напряжением.

«Сейчас работа системы возобновлена в привычном режиме. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото огромной очереди, которая выстроилась перед входом в здание станции «Вокзальная» в Киеве.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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