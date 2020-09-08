27.64 / 27.85 32.43 / 32.88
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Ребенок пришел домой в истерике": в полтавской гимназии устроили травлю ученика, которого объявили "коронавирусным"

16:16 8 сентября 2020
дети

В Полтавской гимназии №ЗЗ восьмиклассника затравили, приписав ему диагноз «коронавирус».

Об этом мама мальчика написала в соцсети. По словам женщины, с начала года ребенок ходил в школу в маске и пользовался антисептиками. У него началась на это аллергия.

Ребенок терпел, но в один из дней не дошел из школы домов, упав по дороге.

После нескольких дней домашнего режима мальчик в школе снова стал задыхаться в маске. В школьном медпункте решили, что у ребенка коронавирус.

По словам мамы, после этого в школе начали настраивать детей против ее сына, завуч школы сказал детям, чтобы отошли от мальчика, у которого якобы коронавирус.

Следующим утром ребенка не пустили в школу, хотя вечером у него была нормальная температура.

«Директор Кикоть Наталья Витальевна сказала, что у него недопуск и ссылается на постановление № 50. И не хочет ничего слышать про законы. Ее ничего не интересует. И ребенок ушел домой. Как так может директор школы ограничить ребенка в получении знаний? Ребенок пришел домой снова со слезами, говорит что боюсь, что со мной никто не будет разговаривать. Психика сына на грани», — пишет мама мальчика.

Под ее постом появились сочувствующие комментарии и советы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в Кривом Роге, где скончалась 14-летняя девочка, которая довела себя до анорексии из-за издевательств одноклассников.

222

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Молодая жена Виктора Павлика заявила об отмене свадьбы

Чапкис, Яма и Кухар

Роман Дмитрия Дикусара и слезы Илоны Гвоздевой: самые яркие моменты второго эфира «Танців з зірками»

Юлия Бориско

"Это убивало меня физически": популярная телеведущая призналась, почему ушла с "1+1"

Николай Козий

Умер известный украинский диктор, озвучивавший "Альфа", "Коломбо" и "Трансформеров"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер