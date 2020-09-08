"Ребенок пришел домой в истерике": в полтавской гимназии устроили травлю ученика, которого объявили "коронавирусным"
В Полтавской гимназии №ЗЗ восьмиклассника затравили, приписав ему диагноз «коронавирус».
Об этом мама мальчика написала в соцсети. По словам женщины, с начала года ребенок ходил в школу в маске и пользовался антисептиками. У него началась на это аллергия.
Ребенок терпел, но в один из дней не дошел из школы домов, упав по дороге.
После нескольких дней домашнего режима мальчик в школе снова стал задыхаться в маске. В школьном медпункте решили, что у ребенка коронавирус.
По словам мамы, после этого в школе начали настраивать детей против ее сына, завуч школы сказал детям, чтобы отошли от мальчика, у которого якобы коронавирус.
Следующим утром ребенка не пустили в школу, хотя вечером у него была нормальная температура.
«Директор Кикоть Наталья Витальевна сказала, что у него недопуск и ссылается на постановление № 50. И не хочет ничего слышать про законы. Ее ничего не интересует. И ребенок ушел домой. Как так может директор школы ограничить ребенка в получении знаний? Ребенок пришел домой снова со слезами, говорит что боюсь, что со мной никто не будет разговаривать. Психика сына на грани», — пишет мама мальчика.
Под ее постом появились сочувствующие комментарии и советы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в Кривом Роге, где скончалась 14-летняя девочка, которая довела себя до анорексии из-за издевательств одноклассников.222
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter