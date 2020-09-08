В Полтавской гимназии №ЗЗ восьмиклассника затравили, приписав ему диагноз «коронавирус».

Об этом мама мальчика написала в соцсети. По словам женщины, с начала года ребенок ходил в школу в маске и пользовался антисептиками. У него началась на это аллергия.

Ребенок терпел, но в один из дней не дошел из школы домов, упав по дороге.

После нескольких дней домашнего режима мальчик в школе снова стал задыхаться в маске. В школьном медпункте решили, что у ребенка коронавирус.

По словам мамы, после этого в школе начали настраивать детей против ее сына, завуч школы сказал детям, чтобы отошли от мальчика, у которого якобы коронавирус.

Следующим утром ребенка не пустили в школу, хотя вечером у него была нормальная температура.

«Директор Кикоть Наталья Витальевна сказала, что у него недопуск и ссылается на постановление № 50. И не хочет ничего слышать про законы. Ее ничего не интересует. И ребенок ушел домой. Как так может директор школы ограничить ребенка в получении знаний? Ребенок пришел домой снова со слезами, говорит что боюсь, что со мной никто не будет разговаривать. Психика сына на грани», — пишет мама мальчика.

Под ее постом появились сочувствующие комментарии и советы.

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