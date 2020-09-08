Коронавирус добрался до Высшего совета правосудия

Коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из сотрудников Высшего совета правосудия. За минувшие сутки в Украине стало на 2411 больше заболевших COVID-19.

Инфицированный сотрудник находится на самоизоляции и не требует госпитализации, сообщили в ведомстве.

У всех контактных лиц взяты тесты на COVID-19.

В административном здании Высшего совета правосудия ежедневно проводится кварцевание служебных и технических помещений, влажная уборка с добавлением дезинфицирующего раствора, работники придерживаются масочного режима.

Напомним, на утро 8 сентября в Украине уже почти 140,5 тысяч подтвержденных случаев коронавируса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в больницах следует подготовить еще 15 тысяч койко-мест для «коронавирусных» пациентов.

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