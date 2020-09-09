"Минера" моста Метро в Киеве выпустили из психбольницы: названа причина

Жителю Киевской области, угрожавшему взорвать 1 июня столичный мост Метро ради «привлечения внимания к проблемам в своей жизни», изменили меру пресечения.

В частности, Виталия Ткаленко освободили из психбольницы и назначили ему домашний арест, говорится в постановлении суда от 2 сентября.

Следственный судья Оксана Бирса постановила немедленно освободить подозреваемого из Киевской городской психоневрологической больницы № 3.

«Меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение, изменить на меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно, до 01.10.2020», — говорится в постановлении суда.

Кроме того, Ткаленко обязали сдать паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину. Также ему запрещено общаться со свидетелями в уголовном производстве.





Ранее пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии «Украинской правде» отметила, что экспертиза установила, что Ткаленко — вменяем.

«Поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении по предоставлению медпомощи. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала она.

В то же время квалификация действий мужчины остается неизменной — ч. 2 ст. 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, что 1 июня полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании. Через час мужчину, который сообщил о «заминировании» моста, задержали. Он угрожал взорвать мост, если ему не смогут организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Правоохранители взрывчатку не обнаружили. Мужчине объявили о подозрении в ложном сообщении о минировании, повлекшем тяжкие последствия. При осмотре медики обнаружили у «минера» ​​склонность к суициду, после этого его направили на лечение в психушку.

3 июня Днепровский районный суд Киева арестовал Виталия Ткаленко на 60 суток с возможностью залога.

Как известно, мост Метро минировали и раньше — в сентябре 2019. Тогда мостовой переход заблокировали на несколько часов, а движение транспорта возобновили поздно вечером.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в четвертый раз за неделю «заминировали» гимназию на Троещине.

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