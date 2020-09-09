Усекновение главы Иоанна Предтечи: что можно и чего нельзя делать в этот день

11 сентября православные и грекокатолики отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день церковь вспоминает мученическую смерть, которую один из самых почитаемых христианских святых, предсказавший приход Мессии и крестивший его в водах Иордана, принял в 32-м году.

О событиях, лежащих в основе праздника, рассказывается в трех из четырех Евангелий (в Евангелие от Луки без подробностей упоминается сам факт гибели пророка, у евангелистов Матфея и Марка сообщаются подробности событий, закончившихся насильственной смертью Иоанна).

Как повествуют евангелисты и церковные предания, Крещением Иисуса Христа служение Иоанна Предтечи не закончилось. Он продолжал призывать народ к покаянию, обличал пороки и грехи людские. Так случилось и с тетрархом Галилеи Иродом Антипой. (Тетрарх — четверовластник, один из четырех равноправных властителей. После смерти Ирода Великого римский император Август разделил территорию Иудеи на четыре части. Одной из частей была Галилея, царем которой и стал Ирод.) Этот властитель бросил свою законную жену (дочь аравийского царя Арефы), забрал у своего брата Филиппа его жену Иродиаду и стал сожительствовать с ней. Тем самым, по закону Моисея, Ирод нарушил седьмую заповедь: не прелюбодействуй, о чем Иоанн открыто говорил ему, называя перед народом этот его поступок недостойным. Не желая слушать обличения Иоанна, Ирод заключил святого в темницу.

Через какое-то время в честь своего дня рождения Ирод устроил для знати Галилеи пир. В разгар застолья дочь Иродиады Саломея исполнила для именинника танец, который так ему понравился, что разгоряченный выпитым вином Ирод обещал в награду выполнить любое ее желание, даже если она захочет получить в подарок половину его царства. Но, наученная матерью, Саломея пожелала немедленно получить на блюде отрубленную голову Иоанна Крестителя. Не посмев отказаться от данного в присутствии подданных обещания, Ирод приказал палачу выполнить желание падчерицы…

Танец Саломии. Мауриций Готтлиб (1856-1879)

Когда голову Крестителя на блюде принесли к пирующим, пророк в последний раз произнес слова: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Саломея отнесла голову пророка матери, которая, исколов его язык иголками, закопала ее в нечистом месте отдельно от тела. Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, перезахоронила голову святого на Елеонской горе, положив ее в глиняный сосуд. А тело пророка было похоронено его учениками в Севастии.

Пир Ирода. (1531) Лукас Кранах Старший

После этих событий прошло много лет, и земля, в которой был закопан сосуд с главой святого, перешла в собственность вельможи по имени Иннокентий, который надумал строить на этом месте церковь. Тогда и произошло первое обретение главы Иоанна Предтечи, от которой стало происходить множество чудес. Перед своей смертью Иннокентий, боясь, что святыня попадет в руки иноверцев, спрятал ее в церкви на том же месте, где она была найдена. Второе обретение главы пророка произошло во времена правления императора Константина. Тогда Иоанн Креститель явился двум паломникам, приехавшим в Иерусалим. Они откопали святыню, но, решив оставить ее себе, положили сосуд с главой Крестителя в мешок и отправились домой. А по дороге к ним присоединился горшечник, которому они доверили нести этот мешок. Горшечник был благочестивым человеком, и когда ему тоже явился Креститель и огласил свою волю, он сделал так, как велел пророк, — оставил своих попутчиков, унеся с собой бесценную святыню. Запечатанный сосуд бережно хранился в его семье и передавался из поколения в поколение, пока не попал в руки священника Евстафия, бывшего последователем арианства (одного из ранних еретических течений христианства, утверждавшего начальную тварность Бога-Сына и его неединосущность с Богом-Отцом). Евстафий использовал исцеления, творимые священной реликвией, для того чтобы обманывать людей, совращая их в ересь. А когда его обман раскрылся, он закопал святыню в пещере, расположенной возле города Емессы, чтобы позже вернуться за ней. Но сделать это ему не удалось: в пещере был основан монастырь. В 452 году Иоанн Креститель явился архимандриту этого монастыря Маркеллу и сообщил ему, где покоится его глава. Так произошло второе обретение главы пророка. Святыню перенесли в Емессу, а потом в Константинополь. В 850 году она опять была перенесена в Емессу, а позже, при набеге сарацин, попала в Команы (Абхазия). Во времена иконоборческих гонений святыню снова пришлось спрятать. Уже после восстановления иконопочитания на Константинопольском соборе в 842 году патриарху Игнатию во время ночной молитвы было открыто место хранения главы Иоанна Крестителя. И приблизительно в 850 году специальное посольство, направленное в Команы, обнаружило главу пророка в указанном патриархом месте. Это было третье обретение одной из величайших христианских святынь. Часть ее в наше время хранится на святой горе Афон.

Ежегодно церковь поминает все три чудесных обретения святыни: первое и второе вспоминается 9 марта по новому стилю, третье — 7 июня.

Что касается виновников расправы над Иоанном Предтечей, то Суд Божий свершился над ними еще при жизни. Плясунья Саломия, переходя зимой через небольшую замерзшую реку Сикорис, провалилась под лед. Тело ее висело в воде, а острые льдины так сдавили шею, что через некоторое время просто перерезали ее. Тело Саломии так и не нашли, а ее голову на блюде принесли Иродиаде и Ироду. Царь Арефа, отец брошенной Иродом жены, не простив зятю бесчестья своей дочери, пошел на него войной, в которой Ирод потерпел поражение. По приказу римского императора Кая Калигулы Ирод и Иродиада были оправлены в заточение сначала в Галлию, а затем в Испанию. Там во время землетрясения они провалились в разверзшуюся под их ногами глубокую расщелину и были заживо засыпаны землей.

Что можно делать в этот день

Верующие люди обязательно посещают в этот день церковь, чтобы помолиться Иоанну Крестителю за себя и своих близких. Испокон веков считалось, что именно в этот день можно вымолить исцеление от головной боли, так как молитва перед ликом святого в таких случаях будет самой сильной. А еще считалось, что молитва Иоанну Крестителю в этот день может помочь избавиться от пристрастия к спиртному.

Чего нельзя делать

В память об Иоанне Крестителе, который вел в пустыне аскетический образ жизни, питаясь только акридами и диким медом, а также в знак скорби о его трагической гибели, по церковному уставу в этот день соблюдается строгий пост. Запрещены мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Для приготовления еды разрешено использовать только растительное масло. Поэтому в народе этот день часто называли Іваном Пiсним. Существовала даже поговорка: «Хто з’їсть на Іоанна Хрестителя скоромну їжу, той після смерті в рай не потрапить».

Более распространенное народное название этого дня — Головосек. К празднику старались закончить посевную озимых — так и говорили: «До Головосіка не держи жита в засіках». По народной традиции, в этот день было запрещено работать. Заранее готовили еду для себя и для домашних животных. Вообще, в Головосек старались не делать ничего, что могло хоть как-то напомнить о мученической смерти Иоанна Крестителя. Например, запрещалось петь и танцевать, ведь именно благодаря таким развлечениям на пиру Иродиада добилась смерти святого. Категорически запрещалось брать в руки любые режущие, а заодно и колющие, предметы — все, что могло хотя бы просто навести на мысль об оружии, использованном для убийства пророка. Даже хлеб в этот день было принято только ломать руками. Запрещалось есть что-либо с блюда, поскольку на такой посуде лежала голова святого. Запрещалось есть овощи и фрукты круглой формы, даже отдаленно напоминающие форму человеческой головы, а также употреблять в пищу плоды и напитки красного цвета — цвета человеческой крови…

Некоторые бытовые суеверия и вовсе вызывают удивление. Например, в ряде местностях до наших времен сохранились запреты собирать в Головосек именно груши (или даже просто проходить под грушевым деревом) и ходить в лес по грибы. Причем уже никто не помнит, когда и почему возникли эти запреты, но считается, что их нарушение чревато страшными последствиями… А еще, согласно относительно новым приметам, в этот день лучше не брать и не давать деньги в долг, ничего не отдавать из своего дома, не начинать никаких новых дел и не стричься.

Приметы дня

Народная пословица гласит: «Іван Пісний прийшов, літо красне забрав».

В этот день обращали внимание на поведение птиц. Считалось, что если в небе будет замечен журавлиный клин, можно ждать ранней зимы.

Если много грачей — еще долго продержится теплая погода.

Теплую и долгую осень предвещают и раскаты грома.

В этот день именины празднуют Иван и Ян.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях двунадесятого праздника Успения Пресвятой Богородицы, который православные и грекокатолики отмечают 28 августа.

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