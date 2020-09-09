Наталия Орлянская: «Придется сдавать свежий ПЦР» (часть 26)

«Контрольное КТ показало негативную динамику — это значит, перестали действовать таблетки, которыми лечилась с осени. Хотя, надо признать, они продержались долго — 8 курсов, — написала 31 августа журналистка Наталья Орлянская в „Хрониках cancer girl“ в Facebook, где описывает свою борьбу с неоперабельной онкологией. - Начали болеть все кости: старые напомнили о себе, лихо подключились и другие… То есть реально #cancer_girl просто позарез надо было начинать лечение, причем по новой какой-то схеме… И наконец мне на той неделе сделали первый курс по-новому протоколу — 2 препарата, один — иммунотерапия, второй — химия. То есть да, снова вернулись к лечению ядами». «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер ее гривневой карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394.

Хроники #cancer_girl. Просто раковое. Вашему вниманию — скажений одуван. Практически идет на взлет. Хорошо, что жара спала, а то в парике поверх этого пуха жарковато…

И трошки новостей от #cancer_girl. Первый экватор завтра, 9 сентября: полторы недели после 1-го курса химио+иммунотерапии, полторы недели до 2-го.

Из побочки — слабость первых дня 4−5. Но больше всего достала слизистая во рту — и болела, и воспалилась — не то, что есть, пить и говорить было очень больно. Рот до конца не раскрыть, говоришь, сцепив зубы (Чи я где-то сильно много трындела? Вот Пространство и щёлкнуло по носу). Сейчас уже почти норм, но посмотрим, что будет после 2-й.



Грохнулся гемоглобин (ожидаемо, даже долго продержался), недостаток железа.

Больше всего не повезло зубьям. То есть им повезло, что я последней здоровой осенью все их привела в порядок — сейчас это нереально, заживали бы месяцами.

Зато сейчас, когда я вынуждена полоскать пасть всякой фигней, бедным зубьям это грозит мерзким окрасом: кора дуба желтит, хлоргексидин даёт серый налёт, а железо вообще темнит — пью через трубочку, може, чуть поможет.

Уже писала, что получается по деньгам, но повторю на всякий случай. С учётом того, что мне, как мелкой (в смысле ростом), врачи разрешили протокол с 1 флаконом иммунопрепарата — это почти 57 тысяч. А по основному протоколу было б 2 флакона на 1 раз — ну, то есть не было бы, бо денег таких нет. Второй препарат 4,8 тыс. грн. Всего с премедикацией и госпитализацией получается 73 тыс. грн. с хвостом.

Плюс придется сдавать свежий ПЦР, сделать анализ, кроме крови, ферментов щитовидки (положено при этом протоколе лечения). Ну и «мелочёвка» (в масштабах всей суммы) — такси по штуке грн в клинику и через сутки — домой.

Карточку подвешиваю, кто хочет помочь, велкам.

Номер гривневой карты ПриватБанка: 5168 7450 1712 4394.

А. Я не совсем попрошайка на этот раз — у меня как раз образовался заказ на один проект. Если все будет хорошо, заработаю наконец, после пары месяцев перерыва, трошки денюжек.

P. S. Ребята, а напомните мне, плз, где по вменяемой цене делают ПЦР в Киеве. Я точно знаю, что мне об этом писали, но не могу найти, где

(и даже советовали какую-то контору, где можно на дом вызвать медсестру для ПЦР. Ну, я просто не потяну снова очередь N 272 с ожиданием на улице). Здоровья вам и хорошего настроения.

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