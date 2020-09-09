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Общество и люди

Рыцарский фестиваль и литературный «Кураж Х Yakaboo»: куда пойти в Киеве в выходные

17:22 9 сентября 2020
Рыцарский фестиваль

Ежедневно до 15 сентября в парке имени Тараса Шевченко работает кинотеатр под открытым небом. В программе: лучшие украинские фильмы последних лет.

Начало в 21:00.

Вход свободный.
***

10 сентября в «Довженко-Центре» состоится показ белорусской ленты «У агні народжаная» 1929 года выпуска (с субтитрами), который будет сопровождаться выступлением группы Relіkt.

Адрес: ул. Васильковская, 1.

Цена: 50 грн.
***

12 и 13 сентября в Броварах пройдет рыцарский фестиваль «Шпора фест». В программе: бои в номинации «10×10», «Щит/Меч», «5×5», концерт, огненное шоу, ярмарка мастеров, турнир лучников; мастер-классы.

Начало в 11:00.

Адрес: клуб «Варта Київської Русі», ул. Броварской сотни, 29.

Вход свободный.
***

С 11 по 13 сентября в Государственном музее авиации Украины можно посетить технический фестиваль Old Car Land. В экспозиции: велосипеды, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, автобусы, самолеты, вертолеты, беспилотники, военные машины времен Второй мировой войны. В программе мероприятий — дрифтовое шоу и ралли на ретроавтомобилях.

Адрес: ул. Медовая, 1.

Для детей до 12 лет и участников боевых действий вход бесплатный.
***

11 и 12 сентября Киевский театр на Подоле приглашает на премьеру черной комедии «Вийшов месник із туману…» по произведению Мориса Панича. В главных ролях — София Письман и Максим Грубер.

Начало: 11 сентября — в 19:00, 12 сентября — в 18:00.

Адрес: Андреевский спуск, 20б.

Цена: 300 грн.
***

12 и 13 сентября на ВДНХ пройдет литературный «Кураж Х Yakaboo», на котором будут представлены редкие издания, букинистика, книги, написанные шрифтом Брайля. Также в программе лекции, выступления известных писателей и издателей.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1, павильон № 19.

Цена: от 150 грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что после полугодового пребывания в карантинном простое возобновляет работу Национальная опера Украины, открытие нового театрального сезона запланировано на 18 сентября.

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