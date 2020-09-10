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Общество и люди

Денис Янтарь перед смертью в последнем посте написал о Киве

11:31 10 сентября 2020
Денис Янтарь

Умерший от онкологии Денис Янтарь, воевавший на Донбассе в рядах «Азова» и вступивший в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне разведения сил в районе Золотого, в своем последнем посте в Facebook писал о нардепе из ОПЗЖ Илье Киве и группе «спортсменов», чей автобус расстреляли на трассе под Харьковом.

Так, ветеран, отметивший, что в последнее время в Украине одной из топовых тем стало противостояние патриотов и отрядов, которые он связал с Кивой, добавил: «Ну как противостояние: одни, которых называют радикалами и террористами пророссийские СМИ, защищали и защищают нашу землю от „русского мира“, вторые за деньги Кремля пытаются создать боевые группы и качать ситуацию, как в 2014 году. Многим из нас известна цена бездействия, и все мы знаем, что не давая жесткий отпор на этом этапе, мы можем допустить войну на новые украинские земли».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали видео общения Зеленского с ветеранами, в том числе, и с Денисом Янтарем. После его публикации к президенту жестко обратились военнослужащая Маруся Звиробий и народный депутат София Федына, что стало поводом их уголовного преследования.

Фото со странички Дениса Янтаря в соцсетях.

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