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Общество и люди

Женщина творчески подошла к созданию блюд и поразила сеть (фото)

13:18 10 сентября 2020
Картина тигра из продуктов

В Бельгии мать двоих детей, придумывая простые рецепты и фотографируя получившиеся блюда, настолько увлеклась процессом, что начала создавать на тарелках настоящие картины. Ранее украинский кулинар придумала подавать арбузно-брынзовый салат с заправкой из мятой в виде двухцветного куба.

Как сообщает «BoredPanda», Иоланда Стоккерманс (она же De Meal Prepper) не просто создает съедобные картинки, но и уделяет большое внимание деталям — если ей необходим определенный оттенок, то она использует в качестве пигментов специи. В ее «съедобной галерее» — животные, артисты, персонажи популярных фильмов…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», двое киевлян придумали оригинальное решение для тех, кто любит есть суп, гуляя по улицам — хлебные стаканы.

Фото с сайта https://en.demealprepper.be.

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