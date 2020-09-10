Сильные духом

— После автомобильной аварии (попал в нее в Донецке еще до войны), ничего не помнил — даже своего имени и адреса, — говорит тренер по дзюдо из Авдеевки Евгений Попов. — Очнулся на больничной койке, когда мне уже ампутировали обе ноги. Через восемь месяцев после автокатастрофы (все это время я провел в клинике) ко мне начала возвращаться память. Вспомнил все — даже давно забытые эпизоды из детства. В аварию попал, когда ехал в машине в качестве пассажира. Вылетел из машины через лобовое стекло. Водитель практически не пострадал, машина оставалась на ходу, и он уехал. Тут нужно сказать, что я не был женат, моих родителей к тому времени не было в живых. Люди, с которыми я общался до аварии, могли бы найти меня в больнице, но, видать, не очень сильно старались это сделать. Хотя, конечно, поиски могло затруднить то, что я из Авдеевки, а авария случилась в Донецке. Когда затем встречал этих людей, они опускали глаза. Еще будучи в клинике, когда ко мне вернулась память, я решил обратиться за помощью к другу, владельцу ювелирного салона. Самому найти его мне было трудно — тогда еще не научился передвигаться без ног на значительные расстояния. Попросил медсестру пойти к моему товарищу и рассказать, где я. Он откликнулся, к тому же сообщил о случившемся ребятам, в отношениях с которыми у меня прежде были некоторые шероховатости. Но когда они узнали, что стряслось, оказали мне поддержку. Тем не менее психологическое состояние было ужасным. Нет, думаю, жизнь еще не закончилась. Решил создать клуб дзюдо. Я мастер спорта по этому боевому искусству, входил в состав сборной Украины.

«Инвалидом себя не считаю. Освоил ходьбу на протезах, вожу машину, даже с парашютом прыгал»

— Родители детей с инвалидностью часто навешивают этим мальчикам и девочкам ярлыки обделенных судьбой, — продолжает Евгений Попов. — Мол, куда ребенку заниматься дзюдо и вообще спортом, если он бедненький, несчастненький, еле ходит… Говорю таким родителям: «Вы когда-нибудь умрете. Кому тогда ваши дети будут нужны? Понимаете, что их нужно готовить к взрослой жизни? Спорт как раз и воспитывает необходимые для этого самостоятельность, силу духа, здоровую амбициозность, ну и, конечно же, делает ребенка физически крепким, ловким, выносливым».

Индивидуально подобранная программа тренировок и систематические занятия действительно преображают ребят. Скажем, одному из моих учеников — 12-летнему Ване — раньше даже ходить было непросто. После того как начал у меня заниматься, паренька не узнать — он на тренировках бегает (!), окреп, стал более собранным, у него заметно улучшилась координация движений. У меня и незрячий воспитанник есть. Его зовут Павел. На чемпионате Украины по дзюдо среди спортсменов-инвалидов завоевал бронзовую медаль. Кстати, чтобы Паша получше подготовился к этим состязаниям, я предоставил ему возможность поучаствовать в схватках со зрячими спортсменами.

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В моем клубе занимаются как ребята с проблемами здоровья, так и все желающие, причем независимо от возраста и пола. Среди моих учеников есть одна солидная женщина, которую зовут Елена Николаевна. Как-то она заявила: «Ох, не знаю буду ли ходить на тренировки». — «Что случилось?» — «Так я же не поспеваю за той девушкой». Заметьте, что «той девушке» 19 лет и она участница юношеской сборной Украины по дзюдо. Тем не менее Елена Николаевна стремится не уступать хорошо подготовленной молодой спортсменке. Я такую амбициозность, конечно же, приветствую.

Мои ученики занимали призовые места не только на всеукраинских, но и международных соревнованиях. Например, несколько лет назад один из них завоевал в Дании серебряную медаль чемпионата Европы по дзюдо среди юношей.

— Вы освоили ходьбу на протезах?

— Уже давно. Кстати, случаи, когда люди, лишившиеся обеих ног, так и не становятся на протезы, не редки. В советские времена и стар, и млад знал о подвиге военного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. В годы Второй мировой войны после тяжелого ранения ему ампутировали обе ноги. Этот волевой человек стал на протезы и начал тренироваться (не только ходил, а бегал и даже учился танцевать. — Авт.), чтобы добиться возвращения в строй. Ему это удалось (будучи на протезах, сбил семь самолетов противника. — Авт.). Когда я сам оказался без ног, несколько раз прочел книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» (в ней летчик представлен под несколько измененной фамилией — Мересьев) и посмотрел фильм с таким же названием. Эти произведения укрепляли во мне стремление вновь начать ходить. Однажды утром надел протезы и пошел на улицу, хотя дороги были скользкими — зима, гололед. Костылями не пользовался ни разу. Однажды на спор поднялся на протезах по лестнице на девятый этаж. Наверное, не стоило этого делать, ведь после — неделю провел в постели с высокой температурой.

Хотя свободно хожу на протезах, но, когда провожу тренировки, предпочитаю все же сидеть в коляске, ведь если несколько часов подряд стоишь, получаешь слишком большую нагрузку на сердце. А оно мне нужно здоровым — я еще в паралимпиаде намерен участвовать. В этом году должен был отправиться с несколькими здоровыми украинскими спортсменами на показательные соревнования в Японию. Но из-за пандемии коронавируса эти состязания перенесены на сентябрь будущего года.

И вот еще о протезах. Когда на телеканале СТБ выходило популярное шоу «Україна має талант», я готовил номер, чтобы стать его участником — прыжок через голову на протезах. Моему ученику Ване тоже ставил номер для этой передачи. Попасть на отборочный тур талант-шоу у нас с ним не сложилось — не успели как следует подготовиться. Знаете, я себя инвалидом не считаю. Хожу без посторонней помощи, вожу машину, даже с парашютом прыгал.

«Я участвовал в разработке тренажеров, на которых могут заниматься инвалиды-колясочники»

— Как на вас отразилась война?

— Из-за нее я потерял две квартиры — в Донецке, возле стадиона «Донбасс-Арена», и в Авдеевке. В дом попали снаряды. Пришлось съехать на арендованную квартиру, которая мне как человеку без ног удобна, поскольку находится на первом этаже. Через некоторое время крупная компания выкупила эту квартиру и подарила мне — за заслуги в развитии спорта. Эта же компания оплатила половину стоимости специальных спортивных тренажеров, в разработке которых я участвовал. Они рассчитаны на то, чтобы на них занимались люди с ограниченными возможностями — человек заезжает на коляске на тренажер и выполняет упражнения. Важно, что эти устройства универсальны — на них могут укреплять мышцы и здоровые спортсмены. Изготовила тренажеры фирма из Киева, а мы с учениками установили их в Авдеевке на стадионе.

У нас есть спортивный зал. Поскольку мы неприбыльная организация, то платим за аренду символическую плату — одну гривню в месяц. Татами куплены также за спонсорские деньги. Я от души благодарю меценатов, которые помогают нашему клубу. К слову, кроме клуба, я создал общественную организацию по поддержке спортсменов, в которую входят порядка 350 человек. А еще кандидатскую диссертацию защитил на тему: «Психология спортсменов в период соревнований». Решить организационные вопросы, связанные с защитой, помог мэр Харькова Геннадий Кернес, ведь он тоже передвигается на инвалидной коляске.

Ученики Евгения Попова занимают призовые места даже на международных соревнованиях

Знаете, большинство людей удивляются и восхищаются тем, что, оставшись без ног, я нашел в себе силы морально не сломаться, тренирую детей, взрослых, мои ученики добиваются успехов на соревнованиях. Но порой замечаю, что некоторые жители нашего города относятся ко мне недоброжелательно. Такой пример. Мы открывали спортивный клуб, на мне были костюм, галстук, я сидел в коляске. И вот во время церемонии из бара вышла компания человек 10 и направилась к нам. Один из этой компании ухватил меня за галстук и произнес: «Ты у нас вчера две бутылки водки украл. Возвращай!» Его приятели и не думали утихомирить нахала. Тогда я сам задал ему трепки. Видимо, он не ожидал отпора от человека в инвалидном кресле. Дело обернулось тем, что он снял побои и пришел в полицию подавать на меня заявление. Посмотреть на пострадавшего чуть ли не весь горотдел собрался. Правоохранители говорили ему, что многое на своей службе повидали, но такого на их памяти не было. Спросили моего оппонента: «Чего ты вообще к нему приставать стал? Он же без ног, в коляске». В ответ услышали: «А к кому же?» Замечаю, что некоторых людей раздражаю из-за того, что являюсь для них своего рода укором: я без ног живу насыщенной интересной жизнью, а у них в жизни все наперекосяк.

— Карантин продолжается. Сейчас проводите тренировки?

— Да, но из-за ситуации с коронавирусом занятия проходят исключительно на улице с соблюдением социальной дистанции. Кстати, наши авдеевские — семейная пара, у которой двое детей — переболели коронавирусом в Киеве. Супруги согласились рассказать о пережитом. На их импровизированную лекцию я собрал в парке своих учеников. То, что мы услышали, потрясло. Болезнь у супругов протекала очень тяжело, они диву даются, что удалось остаться в живых. Мы поняли, прочувствовали — к коронавирусу недопустимо относиться легкомысленно.

На фото в заголовке: В прифронтовой Авдеевке тренера поддерживают полиция и военные

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