27.71 / 27.91 32.51 / 32.95
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

«Забыла юбку надеть?» Экс-девушка Андрея Богдана в вызывающем наряде пофлиртовала с Кивой

15:07 10 сентября 2020
Анастасия Сличная

Совледелица бренда La Marе Анастасия Сличная, зимой этого года расставшаяся с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, на днях резко высказавшемся в адрес Владимира Зеленского, опубликовала в социальных сетях впечатляющее фото в одном пиджаке и пококетничала с народным депутатом Ильей Кивой.

«- Настя, опиши себя двумя словами. — Я опаздываю», — так прокомментировала фото Сличная.

Под этим постом один из комментаторов пошутил по поводу того, что Анастасия так спешила, что забыла надеть юбку.

Вскоре к комментаторам подключился и нардеп Кива.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Богдан и Сличная встречали Новый год в государственной резиденции «Синегора», которая находится вблизи села Гута Ивано-Франковской области, как и президент Владимир Зеленский.

Фото со странички Анастасии Сличной в социальных сетях.

911

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Задержанный

Пуля пролетела полтора километра: под Киевом случайным выстрелом тяжело ранена женщина (фото, видео)

Анастасия Сличная

«Забыла юбку надеть?» Экс-девушка Андрея Богдана в вызывающем наряде пофлиртовала с Кивой

Андрей Богдан

Довыступался: ГБР вызывает Богдана на допрос из-за скандального интервью Гордону

Саша Баин и Даяна Ястремская

Ястремская рассталась со своим тренером-израильтянином после скандального поста в сети (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер