«Забыла юбку надеть?» Экс-девушка Андрея Богдана в вызывающем наряде пофлиртовала с Кивой

Совледелица бренда La Marе Анастасия Сличная, зимой этого года расставшаяся с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, на днях резко высказавшемся в адрес Владимира Зеленского, опубликовала в социальных сетях впечатляющее фото в одном пиджаке и пококетничала с народным депутатом Ильей Кивой.

«- Настя, опиши себя двумя словами. — Я опаздываю», — так прокомментировала фото Сличная.

Под этим постом один из комментаторов пошутил по поводу того, что Анастасия так спешила, что забыла надеть юбку.

Вскоре к комментаторам подключился и нардеп Кива.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Богдан и Сличная встречали Новый год в государственной резиденции «Синегора», которая находится вблизи села Гута Ивано-Франковской области, как и президент Владимир Зеленский.

Фото со странички Анастасии Сличной в социальных сетях.

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