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Общество и люди

«Есть вопросы поважнее»: социологи удивили результатами опроса об украинском языке

19:08 10 сентября 2020
Учебник

Каждый четвертый украинец не считает, что украинский язык — это важный атрибут независимости Украины. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал к двуязычию в стране.

При социологическом исследовании, проведенном Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива" вместе с соцслужбой Центра Разумкова, опрашиваемым задавали вопрос, является украинский язык важным атрибутом независимости Украины.

42,9% ответили, что, безусловно, да. По мнению 28,7% , — скорее да, а 13% считают, что — скорее нет, 11,7% - точно нет. При этом 3,7% затруднились ответить.

Больше всего согласных с утверждением оказалось на западе Украины — 97,3%, в центральной Украине — 77%, на юге — 62,3%, на востоке — 45%.

19,8% граждан считают, что проблема развития украинского языка относится к первоочередным для Украины, 43,9% - что этот вопрос важен, но есть более первоочередные, 32,7% - считают проблему второстепенной, а 3,6% - затруднились ответить.

Ранее сообщалось, что соцопрос показал радикальное изменение в отношении украинцев к Зеленскому.

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