Ем все, что вижу: двухлетний мальчик, своеобразно помогавший бабушке готовить, стал звездой сети (видео)

Двухлетний мальчик по имени Кейд стал звездой соцсетей благодаря видео, которое опубликовала его мама Кристи. Малыш весьма своеобразно помогал печь печенье своей бабушке, действуя по принципу «ем все, что вижу». Он постоянно запускал руки в миску, в которой замешивалось тесто, пытаясь съесть кусочек. Некоторые его попытки бабушка успешно пресекала. Но это получалось не всегда. «Мы не едим сырые яйца!», — восклицала она, пытаясь отвести его руки — после того, как он уже попробовал их на вкус.

Питающий пристрастие к любой еде Кейд совал в рот не только тесто, но и отдельные его ингредиенты — включая сахар, муку и сливочное масло.

Кейд успел основательно подзакусить прежде, чем печенье отправилось в духовку. А потом еще и с удовольствием дегустировал уже готовый продукт.

Ролик в одной только сети Instagram набрал более 2,4 миллиона просмотров. «Вечно голодного» мальчика сочли очаровательным.

Таким же образом Кейд каждый раз "помогает" на кухне и своей маме.

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