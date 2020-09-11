27.74 / 27.95 32.61 / 33.08
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Ем все, что вижу: двухлетний мальчик, своеобразно помогавший бабушке готовить, стал звездой сети (видео)

11:50 11 сентября 2020
Кейд с бабушкой

Двухлетний мальчик по имени Кейд стал звездой соцсетей благодаря видео, которое опубликовала его мама Кристи. Малыш весьма своеобразно помогал печь печенье своей бабушке, действуя по принципу «ем все, что вижу». Он постоянно запускал руки в миску, в которой замешивалось тесто, пытаясь съесть кусочек. Некоторые его попытки бабушка успешно пресекала. Но это получалось не всегда. «Мы не едим сырые яйца!», — восклицала она, пытаясь отвести его руки — после того, как он уже попробовал их на вкус.

Питающий пристрастие к любой еде Кейд совал в рот не только тесто, но и отдельные его ингредиенты — включая сахар, муку и сливочное масло.

Кейд успел основательно подзакусить прежде, чем печенье отправилось в духовку. А потом еще и с удовольствием дегустировал уже готовый продукт.

Ролик в одной только сети Instagram набрал более 2,4 миллиона просмотров. «Вечно голодного» мальчика сочли очаровательным.

Таким же образом Кейд каждый раз "помогает" на кухне и своей маме.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Побочный эффект дрессировки: хозяева обучили команде «сидеть» не только собак, но и своего сына.


40

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Упавший дельтаплан

На Житомирщине погиб дельтапланерист: подробности и фото

Джонни и Кэти

«COVID-19 – не фейк и не повод для шуток»: муж и жена умерли от коронавируса с разницей в четыре минуты

Медицинская маска

За сутки коронавирус подтвердили у трех тысяч украинцев, более полусотни умерли

Михаил Смирнов

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов умер от инсульта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер