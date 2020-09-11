Огненное шоу на Андреевском и цветочные ковры в ботсаду: что посмотреть в Киеве в выходные

В Киеве ежегодно в сентябре отмечают именины Андреевского спуска. Свой день рождения историческая улица отметит в субботу, 12 сентября, сообщается на странице события в Facebook. Но из-за карантинных ограничений праздновать будут в сокращенном формате — всего один (с 13:00 до 22:00), а не два дня, как бывало раньше. Каждый из гостей Андреевского спуска может сделать выбор в пользу того или иного пункта в программе, предложенной столичным управлением туризма. .

12 сентября киевлянам можно онлайн присоединиться к Международному фестивалю искусств Anne de Kyiv Fest, посвященному Анне Киевской, французской королеве и дочери Ярослава Мудрого. В рамках этого мероприятия (и проекта «Путь Королевы») в ключевых городах (по пути следования во Францию известной княжны) устанавливаются памятники Анне. В Луцке откроют такую скульптуру, презентованную киевлянами. Церемонию открытия памятника и зеленой зоны в Киеве (сквер на Львовской площади назвали в честь Анны) можно увидеть на специальной аудиовизуальной инсталляции на Михайловской площади. Там же частью видеоинсталляции станет и показ Днепровским театром оперы и балета спектакля «Княгиня Ольга». Завершится празднование показом фильма Юрия Ильенко «Легенда о княгине Ольге».

В условиях карантина подходящим местом для прогулок и семейного отдыха является Ботсад имени Гришко. Там всегда есть что посмотреть. Сейчас на полях в саду «Времена года» «хозяйничают» астры и георгины. Эти «звезды» (а так переводится название цветка) рассыпались, создав пестрый ковер: игольчатые, махровые, мелкие и крупные. Астры из Китая попали на европейский континент почти 300 лет назад — в 1728 году. В мире известно 250 их видов — разных по форме, размерам и оттенкам. В коллекции же ботсада насчитывается 164 сорта 27 сортогрупп. Некоторые начали цвести в конце августа, часть распустилась позже. Многие еще не потеряли своей яркости и привлекательности.

В ботсаду коллекция георгин представлена видом Dahlіaxcultorum и 324 сортами, в том числе 25 сортами, выведенными в самом саду. Конечно, на участок «Времена года» попала лишь небольшая часть, но все они великолепны — от мини до гигантов. Обилие форм цветков удивляют и восхищают ценителей этого вида растений.

По одной из легенд, в далекие времена этот цветок выращивали лишь в царских садах и любоваться им могли царская семьи и приближенные. Строжайшим образом запрещалось выносить росток за пределы территории. Однажды молодой садовник Георгий ослушался приказа и украдкой посадил растение возле дома возлюбленной — вне царских владений. Когда слухи об этом дошли до царя, он приказал бросить Георга в тюрьму, откуда ему уже не суждено было выйти. Цветок же с тех пор называют георгином, и он стал достоянием всех, кому приглянулся.

А на Певческом поле еще два дня — до 13 сентября — работает выставка цветов «Мульт-ленд». Здесь посетители смогут увидеть 10 красочных экспозиций с объемными мультипликационными персонажами: Angry Birds, Белоснежкой и 7 гномами, Алладином, Жасмин и Джином, Микки Маусом, героями подводной истории «В поисках Немо» и «Книги джунглей», а также Шреком, волшебными феями и Рапунцель. Для сказочных сюжетов озеленители использовали более 300 тысяч цветов, еще 50 тысяч ушло на оформление центральной аллеи. Для 3D-скульптур использовали, кроме живых растений, еще и инертные материалы. Некоторые «живые» фигуры достигают пятиметровой высоты.

На территории выставки работают фотозоны, мастер-классы, игровые площадки для детей. Певческое поле доступно с 10:00 до 20:00. При входе в парк проводится температурный скрининг.

Поскольку в Киеве еще действуют карантинные ограничения, нелишне напомнить о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, а также о своевременной санитарной обработке рук.

Изменение карантинного зонирования коснулось столицы Украины — с 14 сентября Киев относится к «оранжевой» зоне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в парке Шевченко до 15 сентября устраивают бесплатные кинопоказы под открытым небом.

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