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Общество и люди

Курсантки, на которых наехал пьяный майор, отказались от компенсации

18:57 11 сентября 2020
девушки

Девушки-курсантки Украинской военно-медицинской академии, которые пострадали в результате наезда пьяного майора, отказались от компенсации.

На брифинге 11 сентября девушки сообщили, что с ними связывался адвокат майора Холодного — виновника ДТП.

«Они предлагают нам финансовую компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. Нам эти деньги не нужны. То есть, его семья не должна и не должна нести бремя», — цитирует УНН слова одной из потерпевших Александры Гуй.

Напомним, 26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы Владимира Холодного, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого были травмированы курсантки. Офицеру грозит до восьми лет лишения свободы.

1 сентября девушки, которые только поступили в военный колледж, получили погоны младших лейтенантов.

Подробно о мужественных девушках в материале «ФАКТОВ».

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