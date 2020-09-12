"Это русская земля": продавщица магазина на родине Зеленского "прославилась", обвинив украинскую армию в убийствах на Донбассе

В Кривом Роге, на родине президента Зеленского, продавец магазина отличилась антиукраинскими высказываниями и агрессией по отношению к украинским военным.

Покупателя, который обращался к ней на государственном языке, женщины выгоняла из магазина, называла Кривой Рог русской землей и утверждала, что на Донбассе идет гражданская война, где воюют с «бендерами». Она назвала украинских военных убийцами, которые уничтожали своих соотечественников, утверждала, что выступает «за дружбу» и жалеет о Советском Союзе.

Видео в Twitter разместил блогер Александр Колым.

Как сообщали «ФАКТЫ» похожие высказывания можно услышать и в других городах свободной Украины. В частности, не утихает скандал вокруг известной телеведущей Снежаны Егоровой, которая позволила себе оскорбительные выражения в адрес воинов АТО и ООС. Она уже пожаловалась на «травлю» и решила искать защиты у полиции.

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