Собака-Путин и не только: какую жуть Маша Фокина показала в Instagram

Внучка экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина актриса Маша Фокина ведет Instagram с 2012 года и у нее сейчас там более 7 тыс. публикаций. Самой популярной из них стало фото собаки, похожей на… президента России Владимира Путина.

В том же 2013 же году девушка перепостила расистскую шутку про чету Обам и посмеялась над ней.

Любит актриса публиковать свои обнаженные фото, а в 2016 году вызвала жаркие споры в сети с фото голого торса мужчины с татуировкой тризуба.

В марте 2020 года Маша «расправилась» со своим мужем Геннадием Шпилером, опубликовав фото мужчины с ножом в спине с комментарием «Приуныла я чёта))))) П.С. брак уже не тот».

Много постов девушки посвящены деду Витольду Фокину — она часто публикует с ним фото и поздравляет его.

Напомним, покинувшая «Танці з зірками» Слава Каминская также оказалась на пикантном фото у внучки Витольда Фокина.

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