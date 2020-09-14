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Общество и люди

В украинских поездах стали продавать беруши

15:03 14 сентября 2020
Поезд

В украинских поездах пассажирам предоставили возможность покупать не только кофе, чай и воду, но и… беруши. Напомним, что летом этого года «Укрзалізниця» возобновляла услугу питания в скоростных поездах.

О расширении ассортимента товаров, предлагаемых пассажирам, пишет Александр Рудоманов.

«В поездах продают беруши. Это моя идея. Ведь часто соседи могут храпеть. Или же пассажир чувствителен к посторонним звукам в вагоне. Хорошо, когда твои идеи реализуются», — пишет он на своей страничке в социальных сетях и публикует список товаров, предлагаемых пассажирам.

Стоят беруши 57 гривен. Кстати, в прейскуранте есть одноразовые тапки и косметические наборы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Укрзалізниця» с 00:01 14 сентября временно закрыла продажу билетов из железнодорожных станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1. Это связано с распространением заболевания COVID-19.

Иллюстративное фото с сайта «Укрзалізниці».

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