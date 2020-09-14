Наталия Орлянская: «Возможно, у меня еще случатся Новый год, и весна, и даже, чем черт не шутит, лето» (часть 27)

«Пока у меня передышка с болями, ловлю лето за яркий хвост, радуюсь теплу», — написала журналистка Наталья Орлянская в «Хрониках cancer girl» в Facebook, где описывает свою борьбу с неоперабельной онкологией. Наташе предстоит пройти 2-й курс химио-иммунотерапии, но пока нет необходимых средств на лечение. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер ее гривневой карты «Приватбанка»: 5168 7450 1712 4394.

О планировании. Прошлое (2019-го) лето было осознанно насыщенным для #cancer_girl. Концерты, выставки, кино, ярмарки и пр. — все с выгулом нарядов, конечно. Скарбнычка моя изрядно пополнилась впечатлениями и эмоциями. Еще было много цветов, неожиданные подарки-сюрпризы от знакомых и незнакомых хороших людей.

Это лето планировалось не менее интересным. Да только Пространство снова скептично хмыкнуло:"Планирование в твоей жизни — вообще ни разу не твое дело".

Лето условно разделилось на 3 части:

- карантин (зато приехал ко мне самокат)

- море. Самый чудесный сюрприз Пространства руками моих друзей.

- боль. Последний месяц был просто ужасным по самочувствию. По динамике рака — тоже.

Сейчас, когда началось наконец лечение по новой схеме и сменилась схема обезболивания, могу только сказать: «Спасибо, Пространство. Возможно, у меня еще случатся Новый год, и весна, и даже, чем черт не шутит, лето».

Я готова к любому развитию событий. Но вдруг будет еще подарок? Полгода уже бы очень неплохо. Но я не загадываю, просто живу и благодарю за каждый день.

На четверг назначен 2-й курс химио-иммунотерапии. А денег 73 тысячи грн с хвостом еще не хватает. Трети примерно (Ну, доживем до четверга).

Вы знаете, я ценю любую помощь.

А пока у меня передышка с болями, ловлю лето за яркий хвост, радуюсь теплу и трошки еще выгуляю своего Марса.

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