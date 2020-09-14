Будут ли выпускники-2021 сдавать тесты на знание нового украинского правописания: появилось разъяснение

В 2021 году при внешнем независимом оценивании по украинскому языку/языку и литературе, которое в 2020 году стало одной из проблем для выпускников, не будут проверяться знания правил «нового правописания». Об этом сообщает УНН.

«Вопрос, который актуален уже второй год — или наши задачи будут содержать такие вопросы, будут касаться правил так называемого „нового правописания“, то есть действующего правописания. Ответ — нет», — заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По ее словам, не предусматриваются вопросы, сравнивающие старые и действующие нормы правописания, а если участник захочет использовать слово, которое изменилось в новой редакции правописания, то экзаменатор не зачтет ошибку.

Ранее сообщалось, что выпускник из провинции сдал ВНО с фантастическим показателем и поделился секретом успеха с «ФАКТАМИ».

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