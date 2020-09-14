27.86 / 28.07 32.79 / 33.23
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Будут ли выпускники-2021 сдавать тесты на знание нового украинского правописания: появилось разъяснение

17:16 14 сентября 2020
ВНО

В 2021 году при внешнем независимом оценивании по украинскому языку/языку и литературе, которое в 2020 году стало одной из проблем для выпускников, не будут проверяться знания правил «нового правописания». Об этом сообщает УНН.

«Вопрос, который актуален уже второй год — или наши задачи будут содержать такие вопросы, будут касаться правил так называемого „нового правописания“, то есть действующего правописания. Ответ — нет», — заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По ее словам, не предусматриваются вопросы, сравнивающие старые и действующие нормы правописания, а если участник захочет использовать слово, которое изменилось в новой редакции правописания, то экзаменатор не зачтет ошибку.

Ранее сообщалось, что выпускник из провинции сдал ВНО с фантастическим показателем и поделился секретом успеха с «ФАКТАМИ».

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Геннадий Кернес

Пропавший Кернес взбудоражил СМИ

Танці з зірками 2020

Скандал с Фреймут и помолвка Цымбалюка: самые яркие моменты третьего эфира «Танців з зірками»

михаил жуков

Группа "Руки вверх" и та поддельная: в оккупированной Макеевке опозорились с концертом на день города

пистолет

Соратники Кадырова заказали убийство украинского нардепа и экс-командира добробата, — СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер