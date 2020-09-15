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Общество и люди

"Продолжаем считать, что у нас все хорошо": в сеть выложили впечатляющее видео огромной очереди "скорых" у больницы в Одессе

9:10 15 сентября 2020
Скорая помощь

Известный одесский волонтер Катерина Ножевникова, организация которой многие годы активно помогает медикам, выложила в сеть видео огромной очереди медицинских автомобилей, выстроившихся у больницы в Одессе.

«17 машин очередь. Продолжаем считать, что у нас все ок», — пишет в социальных сетях Ножевникова, приехавшая в больницу № 3 узнать о состоянии ее 82-летней бабушки, которую увезла «скорая».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро вторника, 15 сентября, коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 2905 украинцев, в том числе и у 306 в Одесской области.

Иллюстративное фото, автор Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ».

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