"Вова купує квиток до Ростова": острый клип группы "Жадан и Собаки" покоряет сеть

Харьковская группа «Жадан и Собаки», появившаяся в 2014 году в результате сотрудничества с писателем, поэтом и музыкантом Сергеем Жаданом, представила новую песню «Вова».

«Слушайте, подпевайте, распространяйте среди друзей и родных», — говорится в сообщении, размещенном на страничке группы в социальных сетях.

На видео, где упоминаются слова «Вова», «билет» и «Ростов», присутствует ненормативная лексика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс- солист музыкальной группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок презентовал композицию «Середнi вiки», написанную на стихи Сергея Жадана.

Фото со странички «Жадан и Собаки» в социальных сетях.

546

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter