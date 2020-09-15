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Общество и люди

"Вова купує квиток до Ростова": острый клип группы "Жадан и Собаки" покоряет сеть

13:10 15 сентября 2020
Жадан и Собаки

Харьковская группа «Жадан и Собаки», появившаяся в 2014 году в результате сотрудничества с писателем, поэтом и музыкантом Сергеем Жаданом, представила новую песню «Вова».

«Слушайте, подпевайте, распространяйте среди друзей и родных», — говорится в сообщении, размещенном на страничке группы в социальных сетях.

На видео, где упоминаются слова «Вова», «билет» и «Ростов», присутствует ненормативная лексика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс- солист музыкальной группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок презентовал композицию «Середнi вiки», написанную на стихи Сергея Жадана.

Фото со странички «Жадан и Собаки» в социальных сетях.

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