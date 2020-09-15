Украинская коллекция музыкальных инструментов из спичек попала в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

При организационной помощи Национального реестра рекордов Украины в Книгу рекордов Гиннесса внесена самая большая в мире коллекция музыкальных инструментов из спичек, изготовленных мастером из города Жашков Черкасской области 29-летний Богданом Сенчуковым. Сейчас в коллекции 14 инструментов: две гармони, скрипка, бандура, три гитары, барабан… В ансамбле, выступающем с уникальными инструментами, Богдан играет на бас-гитаре, которую сделал в форме трезубца.

- Свою первую работу из спичек я сделал в 14 лет — макет каракки (большого парусного судна) «Санта-Мария», на которой Христофор Колумб открыл Америку, — рассказал «ФАКТАМ» по телефону Богдан Сенчуков. — Идею создать из спичек музыкальный инструмент — гармонь — предложил мой учитель музыки Иван Иванович Сухой (он преподает в Жашковской музыкальной школе). Это было лет 10 назад. Идея мне понравилась, и я с увлечением взялся за ее выполнение. До деталей разобрал обычную гармонь и в точности их повторил. Когда собрал, получился инструмент с очень даже хорошим звучанием. Иван Иванович с этой гармонью даже гран-при выигрывал на международных конкурсах. Возникла мысль создать целый ансамбль, который бы выступал с музыкальными инструментами из спичек. Сначала в ансамбле было 3 инструмента, сейчас — 14. И на этом мы не остановимся. Поскольку другой такой коллекции инструментов в мире нет, она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

С уникальными инструментами выступает целый ансамбль. Его руководитель Иван Сухой (второй слева) с гармонью из спичек побеждал на международных музыкальных конкурсах

— Вам пришлось платить за проведение экспертизы?

— Да, это связано с определенными расходами. Оплатить их удалось благодаря поддержке мэра Жашкова Игоря Цибровского.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об украинке, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса с необычным достижением. Ее коллекция божьих коровок внесена признана самой выдающейся.

Фото со страницы в Facebook Национального реестра рекордов Украины

На фото в заголовке — эксперт Национального реестра рекордов Украины Валерий Зорин (справа) вручает Богдану Сенчукову диплом Книги рекордов Гиннесса





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