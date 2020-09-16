Пенсионер в отчаянии от одиночества сделал плакат – эффект его потряс

Пенсионер из Великобритании, страдая от недостатка общения, решился на отчаянный шаг. Тони Уильямс вывесил в окне дома плакат и попросил откликнуться тех, кто точно так же мучится от одиночества. Искал мужчина не свою «вторую половинку», а друга или хотя бы просто собеседника. Эффект превзошел все ожидания: пенсионера завалили письмами. Послания поступали на электронную почту и в «личку» в социальных сетях. Писали мужчины и женщины, юные школьники и умудренные жизнью главы семейств — все пытались помочь британцу вернуть веру в людей.

Как сообщает Metro, Тони Уильямс из графства Гэмпшир посвятил жизнь науке. Детей у мужчины не было, а в свои 75 лет он остался вдовцом — любимая супруга скончалась от рака. С мая Уильямс страдал от одиночества, пытался найти друзей через объявления в местной газете, пробовал раздавать на улице свои визитки. Итогом этих терзаний стал постер в окне с откровенным признанием. «Я потерял мою Джо. Любимую жену и родственную душу. У меня нет ни друзей, ни семьи, ни того, с кем можно поговорить. Постоянная тишина 24 часа в сутки — это невыносимо. Кто-нибудь может мне помочь?» — гласил текст на плакате.

Сначала Уильямсу писали соотечественники-британцы. Когда история отчаявшегося пенсионера появилась в СМИ, география поступающих писем существенно расширилась. Ободряющие и вдохновляющие послания приходили из Венгрии, Нидерландов, Канады и США. Пенсионеру предлагали и встретиться в ближайшем баре, и поболтать в Zoom, и по старинке обменяться открытками на праздники. Свою помощь предложили волонтеры, благотворительные организации и сообщества пожилых людей. Все они предлагают Уильямсу подключаться к их инициативам, и почувствовать себя в кругу друзей.

Напомним, ранее социологи назвали возраст, в котором мужчины особенно привлекательны. А в США 45-летний житель Лос-Анжелеса нашел, как использовать свое обаяние, чтобы не платить по счетам в ресторанах.

Фото metro.co.uk

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