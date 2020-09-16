28.01 / 28.21 32.98 / 33.42
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Наркоман накинулся на мужчину с ребенком – жуткий инцидент попал на видео

12:04 16 сентября 2020
Наркоман

В Мельбурне (Австралия), где недавно водитель внедорожника намеренно врезался в людей, завершается судебный процесс в деле о нападении на ребенка — наркозависимый мужчина вырвал из рук отца его двухлетнего мальчика, думая, что забирает свою дочь — в сеть выложили видео инцидента, случившегося осенью 2019 года.

Как пишет «MailOnline», приговор 41-летнему Майклу Полу Роусону вынесут в следующий вторник. Отмечается, что подсудимый, бывший в момент попытки похищения в наркотическом психозе, признал себя виновным.

ЧП произошло буквально сразу же после того, как Роусон вышел из полицейского участка под залог, куда его доставили из-за наркотиков. На видео видно, как злоумышленник хватает ребенка, гулявшего с отцом и собакой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили виде из Закарпатья, где на одном из курортов мужчина напал на подростка — 12-летняя девочка на велосипеде въехала в его семью.

Изображение Лечение Наркомании с сайта Pixabay.

384

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Костромичева

«Мы с сыном оказались без жилья и горячей еды»: Алла Костромичева о жизни во время карантина

Олег Винник

Олег Винник огорчил фанатов «важным сообщением»

хасиды

У Авакова раскрыли обман Беларуси в отношении хасидов

Медсестра

Пьяные россиянки швырнули тапку в лицо медсестре турецкого отеля после просьбы надеть маски (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер