Наркоман накинулся на мужчину с ребенком – жуткий инцидент попал на видео

В Мельбурне (Австралия), где недавно водитель внедорожника намеренно врезался в людей, завершается судебный процесс в деле о нападении на ребенка — наркозависимый мужчина вырвал из рук отца его двухлетнего мальчика, думая, что забирает свою дочь — в сеть выложили видео инцидента, случившегося осенью 2019 года.

Как пишет «MailOnline», приговор 41-летнему Майклу Полу Роусону вынесут в следующий вторник. Отмечается, что подсудимый, бывший в момент попытки похищения в наркотическом психозе, признал себя виновным.

ЧП произошло буквально сразу же после того, как Роусон вышел из полицейского участка под залог, куда его доставили из-за наркотиков. На видео видно, как злоумышленник хватает ребенка, гулявшего с отцом и собакой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили виде из Закарпатья, где на одном из курортов мужчина напал на подростка — 12-летняя девочка на велосипеде въехала в его семью.

Изображение Лечение Наркомании с сайта Pixabay.

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