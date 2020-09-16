Выставка «Палац казок Андерсена» и фестиваль еврейской музыки: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

18 сентября — открытие 153-го театрального сезона,

19 сентября — балетный гала-концерт,

20 сентября — опера «Моцарт и Сальери»,

24 сентября — концертная балетная программа Con Amore Ballet Gala.

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

***

С 18 по 27 сентября в Центральном доме художника действует выставка «Моє натхнення» общественного объединения «Барви життя».

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.

Вход свободный.

***

До 20 сентября в Национальном музее «Київська картинна галерея» открыта выставка живописи и графики Валерия Гегамяна «Я тобі не хлопчик. АртЕЙДЖИЗМ», которая поднимает вопрос возрастной дискриминации.

Адрес: ул. Терещенковская, 9.

Цена: 80 грн.

***

18, 19 и 20 сентября проходит фестиваль еврейской музыки и культуры Jewish Open Space. В программе: 18 сентября в 18:00 — Шабат на Подоле (Контрактовая площадь); 18 сентября в 18:00 — Молодежный еврейский движ (Почтовая площадь);

18 сентября в 17:00 — активности для подростков Jewish Young (Оболонская набережная); 19 сентября в 13:00 — конкурсы и викторины «Еврейский Киев» (Контрактовая площадь); 19 сентября в 12:00 — «Все или почти все про женское счастье» (Почтовая площадь);

19 сентября в 12:00 — секреты миллионеров «Гешефт» (ул. Сагайдачного); 19 сентября в 16:00 — викторина «Ешь. Люби. Радуйся.» (Почтовая площадь);

20 сентября в 16:00 — «Моваленд» (Парк Шевченко).

Вход свободный.

***

До 24 января в Музейном комплексе «Мистецький арсенал» проходит выставка инсталляций известного львовского художника Андрея Сагайдаковского «Декорації. Ласкаво просимо!».

Адрес: ул. Лаврская, 10—12.

Цена: 40—80 грн.

***

До 31 октября в Национальном заповеднике «Софія Київська» можно посетить выставку «Палац казок Андерсена», посвященную 215-й годовщине со дня рождения Ганса Христиана Андерсена. В экспозиции: иллюстрации; книги; фарфоровые скульптуры героев сказок; театральные костюмы, декорации и эскизы к спектаклям.

Адрес: ул. Владимирская, 24, выставочные залы Дома митрополита.

Цена: 20—50 грн.

Тем временем популярный певец Олег Винник из-за карантинных ограничений заявил о переносе осенних концертов тура «Безумная любовь» на весну 2021 года.

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter