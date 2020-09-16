В 101 год каждый день проходил пешком 5 км: в Полтаве умер старейший профессор медицины Украины

16 сентября в Полтаве на 102-м году жизни скончался старейший работающий профессор Украины — доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренней медицины № 1 Украинской медицинской стоматологической академии, полковник медицинской службы Максим Андреевич Дудченко. Покойный до последнего вел у студентов семинарские занятия и консультировал больных. Состояние здоровья ветерана ухудшилось после введения карантина, когда он был лишен возможности заниматься привычными делами.

До этого Максим Андреевич ежедневно на работу и с работы в любую погоду добирался пешком — 2,5 километра в одну сторону, которые преодолевал за полчаса. Причем шел, не опираясь на палочку, чаще носил ее под рукой, для подстраховки.

Общаясь с долгожителем накануне его 100-летия, корреспондент «ФАКТОВ» была немало удивлена его способом жизни. Максим Андреевич, не кривя душой, рассказывал, что он никогда не занимался спортом, даже в футбол не играл, что жареная картошка, хлеб и молочные продукты — у него любимая еда. И что не испугался даже тогда, когда с ним случился третий инфаркт. «Ну, остались рубцы на сердце. Но это не повод для того, чтобы остаток жизни провести, лежа на диване. Мозг главнее сердца, — говорил он. — Вот его нужно держать в тонусе. Мне помогает в этом работа над научными текстами, подготовка к занятиям со студентами».

Кстати, за свою жизнь профессор написал свыше 300 научных и научно-методических работ, в их числе пять учебников и шесть монографий. А накануне 100-летнего юбилея издал книгу о своем жизненном пути и судьбе страны под названием «100 лет в борьбе».

Буквально за месяц до смерти Максим Дудченко получил свою последнюю награду — орден святого Пантелеймона за образцовое служение обществу. А в целом был удостоен шести орденов и тридцати медалей, значительная часть из которых — за боевые заслуги. Он, досрочный выпускник Ленинградской военно-медицинской академии, вместе с Советской армией прошел путь от Курской дуги до Польши. Начинал старшим врачом полка, но работал и санитаром, и фельдшером, когда возникала такая необходимость, очень быстро был назначен дивизионным врачом…

Причем мечты стать врачом у Максима Дудченко не было. Полусирота из малообеспеченной крестьянской семьи (родился в Днепропетровской области), он просто хотел выбиться из бедности, и ему казалось, что профессия военного наиболее подходящая для этого. Но ни в одной из семи военных академий Советского Союза не принимали документов от гражданских лиц, за исключением Ленинградской военно-медицинской. Это и решило судьбу молодого человека.

Попав в Полтаву на работу, он организовал кафедру внутренних болезней в медицинском институте, который позже стал называться академией, и свыше 30 лет заведовал ею. В 75 лет оставил руководящею должность, оставшись ее профессором. Практически все преподавали вуза — его ученики. А его бывшие студенты работают едва ли не во всех уголках планеты. Сын и внук профессора тоже стали медиками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе в Одессе на 103-м году жизни скончался старейший практикующий врач Украины Петр Петросян. Он даже не думал выходить на пенсию и до последнего дня продолжал принимать пациентов

Также в Киеве в 101 год ушел из жизни выдающийся ученый, старейший украинский академик и первый человек, удостоенный звания Герой Украины, Борис Патон.

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