Отремонтированный за 13 миллионов мост на Ровенщине залатали старыми штанами и куртками (видео)

На Ровенщине отремонтированный мост «залатали» при помощи старых вещей. Ранее в сеть выкладывали видео, где ремонтники во время работ на мосту под Бердянском сбрасывали старый асфальт прямо в реку.

Как передает «ТСН», мост на дороге национального значения в Ровенской области, ведущей к Беларуси, латали одеждой — штанами, куртками и кофточками. Дело в том, что после ремонта на переправе, соединяющей два района, образовалась большая яма. Хотя подрядчику за ремонтные работы заплатили более 13 миллионов гривен.

Теперь служба автодорог разыскивает подрядчика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото из Николаевской области, где, не выдержав веса большого грузовика, рухнул мост.

Фото — скриншот.

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