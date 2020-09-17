Вокруг перевозки Кернеса на лечение в Германию вспыхнули споры

Вокруг болезни мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого подтвердили коронавирус и которого спецбортом увезли в Германию, в сети разгорелись нешуточные споры.

Так, ресурс «Харьков 1654» утверждает, что харьковского мэра ждет сложная операция, «которую могут сделать только немецкие врачи».

«Проблема не в коронавирусе, а в хронических заболеваниях, которые обострились… Еще в выходные Кернес шел на поправку, а в понедельник ситуация ухудшилась. Комы, отека мозга не было, аппарат ИВЛ не подключали. И даже из скорой помощи Кернес пересаживался в самолет только с кислородной подушкой», — говорится в сообщении.

Интернет-пользователи активно комментировали информацию об отлете мэра Харькова в Германию. Одни желали ему скорейшего выздоровления, а другие язвили, интересуясь, почему он не стал лечиться на родине.

О том, что Кернеса пересаживали в самолет не на носилках, а на каталке, пишет и Александр Костенко, утверждающий, что мэра Харькова транспортировала 403-я реанимационная бригада с 4-й подстанции.

Однако советник главы Харьковской ОГА Наталья Попова в комментариях отметила, что медики этого подразделения лишь сопровождали Кернеса. «Не перевозила ни одна из харьковских скорых. Они не присутствовали на погрузке мэра», — уточнила она.

Под этим постом разгорелась дискуссия, один из участников которой заявил, что Геннадия Кернеса могли отравить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 16 сентября в аэропорту приземлился медицинский борт, который ранее перевозил в Германию российского политика Алексея Навального после отравления.

Фото со странички Натальи Поповой в соцсетях.

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