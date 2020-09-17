13-летнего мальчика приговорили к 10 годам тюрьмы за богохульство – правозащитники возмущены

Шариатский суд в штате Кано на северо-западе Нигерии приговорил 13-летнего мальчика Омара Фарука к десяти годам тюрьмы. Подсудимый обвинялся в богохульстве. Как сообщает CNN, во время спора с другом он позволил себе сквернословить в отношении Аллаха.

Этот же суд 10 августа приговорил к смерти за богохульство музыканта Яхайю Шариф-Амина, признанного виновным в оскорблении пророка Мухаммеда.

Правозащитнки возмущены вынесенным Омару Фаруку приговором,

нарушающим конституцию Нигерии и Африканскую хартию о правах и благополучии ребенка. Они подали апелляцию.

Свою озабоченность выразили в детском фонде ООН — ЮНИСЕФ.

Матери Омара пришлось переехать в соседний город, так как после ареста сына в ее адрес начали поступать угрозы, а на дом совершили нападение.

Ранее в Иране, как сообщали «ФАКТЫ», за богохульство была арестована блогерша — «двойник-зомби» Анджелины Джоли.



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