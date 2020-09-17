65-летний житель британского города Уоррингтон в графстве Чешир Клайв Бунден счастливо женат на своей собственной 77-летней бывшей теще Бренде. Как сообщает издание The Mirror, со своей первой женой, дочерью Бренды Ирен, которая является матерью двух его детей, мужчина развелся в 1985 году после восьми лет брака. Четыре года спустя Клайв и Бренда начали тайно встречаться. «Мы влюбились. Однажды вечером он пригласил меня выпить и дело закончилось поцелуями», — вспоминает миссис Бунден. C тех пор, вот уже больше 30 лет, они неразлучны и до сих пор обожают друг друга.

В 1997 году, после того, как первый муж Бренды Ричард умер, а Ирен снова вышла замуж, Клайв сделал любимой предложение. Они даже подали заявление на регистрацию брака, но им отказали. Жениха даже арестовали, поскольку подобная женитьба нарушала действующие британские законы и их «родство» являлось, как им объяснили, «юридическим препятствием». Клайву сказали, что он может даже получить до семи лет тюрьмы, если не откажется от планов жениться на матери экс-супруги.

Тогда возмущенный Бунден возглавил кампанию за отмену закона почти 500-летней давности. Наконец, в 2005 году, Европейский суд признал устаревшие нормы нарушением прав человека. «Помню, я услышал это в новостях по телевидению. Я сразу же встал на одно колено и попросил руки Бренды. У меня на глазах были слезы», — говорит Клайв.

В 2007 годe пара наконец сыграла свадьбу. Ирен и другие родственники на церемонию не явились. Дочь до сих пор считает, что мать ее предала и не желает с ней общаться.

Медовый месяц они провели в Испании. Причем люди узнавали их на улицах, прочитав их историю в прессе.

«Люди думали, что у нас это долго не продлится. Но сейчас наша связь еще сильнее, чем была», — говорит британец. Они все время проводят вместе и называют это волшебством. По словам Бренды, она любит спорить, но мужу всегда удается успокоить ее. «Он настоящий джентльмен, и он заботится обо мне», — говорит она. Женщина призналась, что в качестве зятя Клайв ее совсем не устраивал. И что с самого начала он ей совершенно не понравился. А теперь она не представляет жизни без него.

Клайв и Бренда 30 лет назад

Фото со свадьбы Клайва и Бренды

Ирен - первая жена Клайва и дочь Бренды. Фото Matthew Pover

Фото Mirror, Daily Mail

Ранее «ФАКТЫ» писали, что модель с объемом бедер в 150 см собралась замуж за миниатюрного музыканта, который ниже ее вдвое.



558

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter