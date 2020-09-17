Новый год по еврейскому календарю: как отмечают Рош ха-Шана

С заходом солнца 18 сентября начнется праздник Рош ха-Шана — Новый, 5781, год по еврейскому календарю. Отмечать его будут два дня — до вечера 20 сентября. В Талмуде эти два дня названы «одним длинным днем».

Рош ха-Шана («голова года», «начало года») — это прежде всего глубоко религиозный еврейский праздник, в течение которого не работают. С ним связывают важнейшие события в истории не только еврейского народа, но и всего человечества. Традиционно считается, что именно в Рош ха-Шана Всевышний создал Адама, в Рош ха-Шана наш прародитель нарушил запрет своего Создателя, за что был изгнан из Эдена (так на др.-евр. звучит Эдем, Райский сад). Это был первый суд над человеком, и с тех пор ежегодно в этот день Всевышний, рассматривая мысли и поступки людей в прошедшем году, определяет судьбу в году наступающем не только каждого человека, но и целых народов. В Талмуде говорится, что все без исключения люди в этот день проходят пред Всевышним, «словно овцы перед пастухом, когда тот пересчитывает свое стадо». И хотя судьбы людей определяются в Рош ха-Шана, но окончательно утверждается решение по ним через десять дней после Нового года, в праздник Йом Кипур (Судный день).

Поэтому в Рош ха-Шана принято посвящать как можно больше времени изучению Торы, осмыслению своих ошибок и путей их исправления, раскаянию, чтению псалмов и молитвам, а не предаваться безудержному веселью, как это происходит при праздновании светского Нового года. И по той же причине в канун праздника (18 сентября) после зажжения обязательно еще до захода солнца праздничных свечей, прочтения благословений и определенной молитвы люди желают друг другу: «Да будешь ты записан на добрый год, и запись эта да будет скреплена печатью!» (речь здесь идет о записи в Книге Жизни на начавшийся год). После этого все отправляются на торжественную службу в синагогу. А после службы дома садятся за праздничные столы.

Что готовят к празднику

Надо сказать, что все блюда, подаваемые к этому празднику, символизируют пожелание чего-то хорошего в новом году: сладкая круглая хала с изюмом (символ цельности еврейского народа, символ жизни полной и здоровой и цикличности времен года), которую после благословения макают в мед (символ достатка, сладкой жизни, удовольствия), обязательны яблоки (это плоды древ Создателя, дольки которых едят после халы в самом начале трапезы, макая в мед и желая друг другу не менее сладкого года). У многих среди блюд — баранья голова. Ее едят в память о ягненке, принесенном в жертву вместо Ицхака. Еще на столе обязательна голова рыбы — символ мудрости — чтобы в наступающем году «быть впереди, а не плестись в хвосте» (поскольку рыбья голова имеет особую ценность, ее дают главе семьи и наиболее уважаемым гостям). Никак не обойтись и без самой рыбы, символизирующей очень много хорошего, в том числе являющейся символом плодовитости (чтобы «множиться, как рыбы в море»). Еще один символ Израиля, без которого не обходится новогодний стол, это гранат (во-первых, считается, что он содержит 613 зернышек — как раз столько заповедей должен соблюдать богопослушный иудей; во-вторых, его едят, «чтобы заслуги множились, как зернышки у этого плода»). В некоторых общинах едят нарезанную тонкими кружочками морковь, которая формой и цветом напоминает золотые монеты — «чтобы в новом году жить богато». Подают на стол и финики, или тамар. Это название созвучно с ивритским словом «там», что переводится как «финиш, конец». Вот и употребляют финики с таким пожеланием своим врагам и завистникам. И, конечно, редко обходится праздничный стол без блюда под названием цимес (в переносном смысле это название употребляется в значении «то, что надо», «самое лучшее»). Это сладкое овощное рагу, как правило, морковное (но может быть и фасолевым, и нутовым или другого состава), что символизирует сладость учения Создателя. Готовится и множество других блюд, вкус которых должен привлечь в дом все самое хорошее из того, что Всевышний может дать людям в новом году.

А вот горьких, кислых, соленых и острых блюд на трапезах в Рош ха-Шана не подают, чтобы не испортить сладости наступающего года. Не подают к столу и орехов (сумма числовых значений букв в слове «орех» равна сумме числовых значений букв слова «хет» — «грех»).

После завершения трапезы люди благодарят Всевышнего за еду и за все то доброе, что у них есть.

Чего нельзя делать в праздничные дни

Хотя столы в Рош ха-Шана накрываются богатые, в еде надо соблюдать умеренность. Впрочем, как и во всем остальном в этот праздник. Например, не помешает отказаться от дневного сна, да и ночной желательно по возможности свести к минимуму.

Не следует курить (хотя законом это не запрещено).

Желательно отказаться в обе праздничные ночи от супружеской близости.

Что нужно делать

Не обходится этот праздник без обмена подарками и любимых новогодних песен, среди которых и Gesher Tzar Meod («Очень узкий мост»), написанная похороненным в Умани раввином Нахманом, к чьей могиле ежегодно на Рош ха-Шана съезжаются со всего мира тысячи его последователей-хасидов.

Тора не зря называет этот праздник «Днем трубного гласа». Исполнить его важнейшую заповедь — слушать призывающие к покаянию и исправлению ошибок звуки шофара — обязан каждый иудей. Даже само слово «шофар» переводится как «улучшение». Этот еврейский ритуальный музыкальный инструмент имеет очень древнюю традицию использования, восходящую еще к Моисею. Как и в глубокой древности, в наше время изготавливают шофар исключительно из натуральных полых внутри рогов. Это могут быть рога баранов, козлов, антилоп и газелей (рога быков и коров из-за возможных ассоциаций с золотым тельцом практически не применяются).

В шофар трубят во время богослужений в синагогах на Рош ха-Шана, в Йом Кипур и в некоторых других случаях. В Израиле звуки шофара можно услышать возле мест наибольшего скопления людей, например, возле торгового центра, автобусной или железнодорожной станции. А все для того, чтобы призвать к покаянию максимальное количество жителей страны.

Вообще звуки шофара в синагогах звучат по сто раз в каждый из двух дней праздника, но поскольку в этом году первый день Нового года приходится на Шаббат (праздник встречи субботы), в шофар будут трубить только во второй день. Существует множество правил по исполнению заповеди о шофаре. Например, пока не протрубит шофар, если позволяет здоровье, люди стараются не есть и не пить. И слушают звуки шофара стоя. Приводят в синагоги детишек, чтобы они с раннего возраста научились вести себя во время исполнения этой заповеди подобающим образом. Есть определенные правила и для тех, кому оказана честь трубить в шофар.

Традиции предписывают в первый день Рош ха-Шана (если он не выпадает на субботу) после полудня и до наступления вечера совершать обряд Ташлих. В нынешнем году выполнение этого обряда тоже переносится на второй день праздника. В основе Ташлиха лежат слова пророка Михея (Миха, Мих — «Кто подобен Богу», «малый» библейский пророк, жил около 720 г. до н. э., современник Исайи): «Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Чтобы выполнить этот обряд, иудеи собираются после полудня возле воды, символизирующей милосердие (это может быть берег реки, ручья, моря или другой водоем, но желательно с рыбой — символом плодовитости, жизненной силы и «Вечноглядящего Ока»). Здесь произносят как слова Михи, так и другие библейские тексты, покаянные гимны и молитвы, взывающие к «тринадцати категориям Милосердия (13 путей проявления милосердия Всевышнего, в иудаизме представление о 13 различных формах милости, посредством которых Бог управляет миром и которые перечислены в ветхозаветном тексте). И отряхивают над водой полы одежды и карманы, символически избавляясь таким образом от грехов, совершенных в прошедшем году.

Евреи-хасиды исполняют Ташлих на Рош ха-Шана. Картина Александра Герымского, 1884 г.

Обязательным для верующих считается и посещение могил праведников, чтобы заручиться их помощью в дни Божественного суда.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что отказ Украины пропустить через границу паломников-хасидов, которые хотят отпраздновать здесь Рош ха-Шана, привел к протестам в Израиле — недовольные собрались под домом министра внутренних дел.

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