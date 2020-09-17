Монетизация «пакета малыша»: Рада приняла важное решение

Нардепы хотят отказаться от монетизации «пакета малыша», оставив его в натуральном виде. Такой законопроект в четверг, 17 сентября, уже приняли за основу.

На заседании Верховной Рады законопроект № 3006а, который оставляет «бэби-бокс» в натуральном виде, поддержали 316 народных депутатов. Авторы документа утверждают, что, по данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми. Почти половина (49%) получателей «пакета малыша» существенно сэкономили на покупке товаров для младенца.

Авторы законопроекта отмечают, что за два года количество предметов в пакете увеличилось в 2,5 раза. В результате теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь в натуральном виде.

Ранее сообщалось, что родителей обнадежили скорыми выплатами компенсации за «пакеты малыша».

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