«Я чувствовала их тепло»: в больнице на Николаевщине женщину заставили забрать ампутированные ноги мужа (видео)

Скандал разгорелся в райцентре Новый Буг Николаевской области и получил неожиданное продолжение на сессии районного совета. Накануне в городе на детской площадке случилось ЧП: школьники там нашли человеческую ногу и вызвали полицию…

А предысторию этой шокирующей истории с трибуны депутатам райсовета рассказала местная жительница Оксана Кричишина (на фото в заголовке).

— Моей подруге сказали в больнице: придешь с утра, посидишь, пока закончится операция, и заберешь ноги мужа с собой. И дают ей этот мешок с ногами на плечи… Она идет, падает в обморок, потому что, как она мне потом рассказала: «Я чувствовала тепло этих ног у себя на плечах», — сообщила Кричишина.

После пережитого шока потерять сознание может любой. Но, как выяснилось, жена пациента, которому отрезали ноги, страдает эпилепсией. И несчастная попросту потеряла страшную ношу…

В свою очередь, главный врач больницы, присутствовавший на встрече, обвинил женщину в том, что она не разобралась в ситуации, не обратилась за помощью к руководству больницы.

— Вы взяли этот мешок на плечи… Зачем вы это сделали? - негодовал врач.

Что касается специфической утилизации, то, по словам руководителя больницы проблема в том, что в таких случаях ампутированные части тела больных утилизировать негде, лечебное учреждение поднимало этот вопрос неоднократно. Ранее существовал пункт утилизации, который местные жители разворовали, разобрали на металлолом. А восстановление пункта обойдется в немалую сумму — не менее 300 тысяч гривен.

Главврач добавил, что, если не предусмотрена утилизация, то захоронением должны заниматься родственники. Если же они не могут этого сделать, то данный вопрос ложится на руководителя общины.

Видео перепалки на сессии райсовета опубликовало издание Тут. інфо

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Николаевской области женщина стала жертвой халатности врачей: банальный вывих ноги закончился для нее ампутацией.

Тем временем в Украине расследуют очередной случай неоказания человеку медицинской помощи. В городе Фастове Киевской области пожилая женщина, истекая кровью, полтора часа дожидалась на улице «скорой».

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