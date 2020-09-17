"Инсульта не было": сын Кернеса рассказал о состоянии мэра Харькова

Угрозы жизни мэру Харькова Геннадию Кернесу, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, нет.

У харьковского градоначальника нет и не было инсульта, состояние стабильное, врачи говорят о положительной динамике. Об этом в Instagram написал один из сыновей Геннадия Кернеса Родион Гайсинский.

Также Гайсинский добавил, что уже говорил с отцом.

«Передает всем спасибо за поддержку и рвется на работу», — добавил сын.

Ранее сообщалось, что состояние Кернеса тяжелое, хотя он и остается в сознании. По данным СМИ, Кернес перенес инсульт, спровоцированный коронавирусной инфекцией.



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