Украинский журналист Алексей Бобровников, который проводил расследования о масштабной контрабанде, нелегальной торговле и убийствах в «серой зоне» Донбасса, получил политическое убежище в Германии, куда он выехал еще в 2017 году.

Как сообщает «Детектор медиа», решение по Бобровникову власти ФРГ приняли 7 сентября, а 11 сентября 2020 года оно вступило в силу.

По словам журналиста, ему присвоили статус человека, находящегося под защитой немецкой власти.

Между тем, Бобровников заявил, что продолжит требовать от украинской власти расследовать серию убийств, которые произошли в Луганской области в 2015 году.

Он напомнил, что его в качестве свидетеля допросили в СБУ, военной прокуратуре, прокуратуре сил АТО, а в 2020 году — в ГБР. Бобровников работал над циклом журналистских расследований, посвященных контрабанде и нелегальной торговле в так называемой «серой зоне» Донбасса.

По словам Бобровникова, его группа «предприняла титанические усилия» по расследованию дела об убийстве Андрея Галущенко и других людей, но они не дали главного практического результата: преступники по-прежнему на свободе.

Напомним, Андрея Галущенко убили 2 сентября 2015 года на контролируемой украинским правительством части Луганской области после угроз в его адрес со стороны украинских военных. После этого, Алексей Бобровников начал расследовать обстоятельства убийства волонтера.

Бобровников считает, что к организации убийства Андрея Галущенко причастны украинские военные. О контрабанде в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе неоднократно говорил и бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Подробно об этом в материале «ФАКТОВ».

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