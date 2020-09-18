Жуткая трагедия из-за санитайзера: женщина загорелась на глазах у детей после обработки рук

Безобидный санитайзер, без которого школьников во многих странах не допускают к урокам, стал причиной трагедии, разыгравшейся в американском штате Техас.

Об ужасном инциденте рассказывает издание Metro.

Сообщается, что Кейт Уайз загорелась на глазах у своих дочерей, когда попыталась зажечь свечу после обработки рук средством.

Когда она только сделала первое движение, пламя охватило ее прошедшие обработку руки, а затем перепрыгнуло на бутылку санитайзера, которая взорвалась.

Две дочери Уайз бросились за помощью к соседям, пока американка пыталась скинуть с себя горящую одежду и выводила третью дочь и собаку из дома.

В результате Кейт сильно пострадала — у нее ожоги по всему телу. Сейчас она восстанавливается, однако Уайз «убивает» тот факт, что ее девочкам пришлось стать свидетелями такого жуткого события. Теперь она намерена судиться с Amazon, где и приобрела средство.

Ранее сообщалось, что в Венгрии загорелся воздушный шар, в корзине которого находились люди. Двум женщинам и одному мужчине удалось быстро покинуть корзину летательного аппарата, но еще один мужчина выбраться не смог. В результате он сгорел заживо.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной трагедии, связанной с пожаром: мужчина боялся третьего развода, поэтому сжег свою жену.

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