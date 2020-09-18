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Общество и люди

Кернес раскрыл данные о потраченных на лечение деньгах

12:04 18 сентября 2020
Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, задекларировал расходы на перелет в Германию и лечение.

В декларации харьковского градоначальника указано, что на медицинские услуги было потрачено 4 124 665 гривен, специализированные авиационные транспортные обошлись в 1 748 137 гривен.

Напомним, с Кернесом в Берлин улетели родственники.

По словам директора департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, ухудшение здоровья Кернеса связывают с давними травмами, полученными при покушении. Коронавирус спровоцировал не только воспаление легких, но обострение после выстрела.

Как позже сообщил один из сыновей Кернеса Родион Гайсинский, у мэра Харькова нет и не было инсульта, состояние его стабильное, немецкие врачи говорят о положительной динамике. А сам Кернес рвется на работу.

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