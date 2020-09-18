Похищенный в детстве китаец через 38 лет вернулся в семью – первую встречу сняли на видео

В Китае родители воссоединились со своим сыном, которого у них похитили 38 лет назад. Трогательный момент первой встречи, когда все трое не смогли сдержать слез, попал на видео.

Как сообщает издание Daily Mail, семья проживала в одной из деревень провинции Шэньси, когда 12 мая 1982 года их счастье было разбито вдребезги: двухлетний Цзинь Шуй исчез. Отец Су Биндэ уехал в гости к родственнику, оставив дверь дома незапертой. Он рассчитывал вернуться вечером, но задержался на всю ночь. Утром его жена Хуан Реньсю обнаружила, что их сын пропал — в комнате, где он ночевал вместе с сестрой, его не было.

Мальчика искали всей деревней, но не нашли. К делу подключили полицию — но тоже безрезультатно. У убитой горем матери начались проблемы с психикой. Отец пешком ходил в соседние деревни и города, пытаясь найти информацию о похищенном ребенке.

Все эти годы родители надеялись найти сына. В конце концов полиция сообщила 70-летним Су и Хуан, что 40-летнего Цзинь Шуя разыскали, сравнив образцы ДНК в национальной базе данных. Как оказалось, он уже обзавелся собственной семьей и проживал вместе с женой и двумя детьми в 1104 километрах от матери и отца — под именем Ли Гуолинь.

«Я ждал этого дня 38 лет. Не думал, что увижу также своих внуков!», сказал Су Биндэ.

Каждый год в Китае похищают в среднем около 70 тысяч детей — от новорожденных до подростков.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», аналогичный случай произошел семьей из города Сиань. Мужчина, которого похитили в детстве 32 года назад, когда они с отцом возвращались домой из детского сада, наконец встретился с родителями.





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