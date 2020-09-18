Водительские права можно проверить онлайн: как это сделать
В МВД, ранее рассказавшем, как водителям можно открыть более низкую категорию, сообщили о запуске нового онлайн-сервиса — проверке водительского удостоверения.
Для того, чтобы проверить документ, следует зайти на страничку Главного сервисного центра МВД и заполнить два «окошка», вбив туда серию и шестизначный номер документа.
Проверка покажет, действительны ли права и какая категория была открыта водителю. Личные данные при этом не будут показываться.
«Это убережет предпринимателей от сомнительных работников и безответственных арендаторов авто. А еще поможет иностранным представителям проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине», — подчеркивают в министерстве.
Следует отметить, что эта операция «сработает» лишь с водительскими удостоверениями, выданными после 2013 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2020 года в Украине изменились правила сдачи экзаменов для получения водительских прав и выдачи удостоверений водителя. В частности, устанавливается фото- и видеофиксация экзамена от начала и до его завершения.
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay.122
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