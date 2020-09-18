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Общество и люди

Водительские права можно проверить онлайн: как это сделать

16:19 18 сентября 2020
Водитель

В МВД, ранее рассказавшем, как водителям можно открыть более низкую категорию, сообщили о запуске нового онлайн-сервиса — проверке водительского удостоверения.

Для того, чтобы проверить документ, следует зайти на страничку Главного сервисного центра МВД и заполнить два «окошка», вбив туда серию и шестизначный номер документа.

Проверка покажет, действительны ли права и какая категория была открыта водителю. Личные данные при этом не будут показываться.

«Это убережет предпринимателей от сомнительных работников и безответственных арендаторов авто. А еще поможет иностранным представителям проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине», — подчеркивают в министерстве.

Следует отметить, что эта операция «сработает» лишь с водительскими удостоверениями, выданными после 2013 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2020 года в Украине изменились правила сдачи экзаменов для получения водительских прав и выдачи удостоверений водителя. В частности, устанавливается фото- и видеофиксация экзамена от начала и до его завершения.

Изображение Free-Photos с сайта Pixabay.

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