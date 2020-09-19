В то время как некоторым представительницам слабого пола удается избежать изнасилования благодаря счастливому стечению обстоятельств, другим приходится рассчитывать исключительно на свои силы.

К числу последних относится и жительница Бразилии, которую местные СМИ называют Бруна — ей пришло дать суровый и неожиданный отпор насильнику.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам женщины, она была дважды изнасилована в детстве, и решила не допустить третьего надругательства над собой, поэтому когда насильник попытался принудить ее к оральному контакту, схватив за волосы, она пустила в ход зубы и откусила ему яичко.

Свои действия женщина впоследствии объясняла тем, что у женщин нет такой силы, которой наделены от природы мужчины.

«Поэтому я ударила по его слабому месту и укусила его», — заявила бразильянка.

Насильник не ожидал подобного, моментально прекратил все свои сексуальные действия и бегом отправился в больницу, где ему сообщили, что откушенное яичко на место уже не пришить.

Мужчина заявил, что был уверен в том, что понравился девушке, и рассчитывал на взаимность, поэтому считает, что не заслужил подобного обращения с собой.

В свою очередь, в полиции заявляют, что начали расследование по этому инциденту, но пока еще не могут сами понять, пойдет ли под суд лишь насильник, или жертва тоже окажется на скамье подсудимых.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в РФ жертвой изнасилования стала 13-летняя школьница. В преступлении обвиняется учитель физкультуры. Следствие установило, что преступные действия по отношению к малолетней продолжались почти полгода.

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