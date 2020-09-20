Экс-девушка Андрея Богдана «наконец-то специально забыла надеть юбку»

Бывшая девушка оставившего пост главы Офиса президента Андрея Богдана, совладелица бренда La Marе Анастасия Сличная опубликовала новое провокационное фото, на котором окончательно избавилась от всяких намеков на юбку.

За это она поблагодарила «суперталантливого» дизайнера Бичоллу Тетрадзе.

«Спасибо суперталантливый @bicholla за возможность красиво походить по подиуму, почувствовать себя настоящей моделью, и, наконец-то, специально забыть надеть юбку», — прокомментировала Анастасия свой модный образ.

Напомним, внучка Витольда Фокина Маша также порадовала поклонников новым полуобнаженным фото.

1051

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter