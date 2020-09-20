Когда Украина переведет часы на зимнее время

В 2020 году переход на зимнее время состоится в ночь на 25 октября в 04:00. Напомним, на этот день в Украине запланированы местные выборы.

Перевести стрелки часов предстоит на один час назад.

И хотя Европарламент в 2018 году поддержал отмену обязательного перевода часов на летнее и зимнее время в странах сообщества, в Украине остается действующим постановление Кабинета Министров oт 13.05.1996 года «О порядке исчисления времени нa территории Украины». В соответствии с ним в нашей стране действует т.н. сезонное время.

Чтобы перевод стрелок прошел максимально безопасно для здоровья, важно помнить о главных потребностях организма в эти дни — нормальный сон, отдых, отсутствие «внешних» стрессов и дополнительных перегрузок.

Также стоит отказаться от жирной и «тяжелой» пищи.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как нужно засыпать и пробуждаться, чтобы оставаться бодрым весь день, а также объяснили, чем опасна бессонница.

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