Когда Украина переведет часы на зимнее время
В 2020 году переход на зимнее время состоится в ночь на 25 октября в 04:00. Напомним, на этот день в Украине запланированы местные выборы.
Перевести стрелки часов предстоит на один час назад.
И хотя Европарламент в 2018 году поддержал отмену обязательного перевода часов на летнее и зимнее время в странах сообщества, в Украине остается действующим постановление Кабинета Министров
Чтобы перевод стрелок прошел максимально безопасно для здоровья, важно помнить о главных потребностях организма в эти дни — нормальный сон, отдых, отсутствие «внешних» стрессов и дополнительных перегрузок.
Также стоит отказаться от жирной и «тяжелой» пищи.
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