28.07 / 28.22 33.08 / 33.37
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Когда Украина переведет часы на зимнее время

11:32 20 сентября 2020
Когда Украина переведет часы на зимнее время

В 2020 году переход на зимнее время состоится в ночь на 25 октября в 04:00. Напомним, на этот день в Украине запланированы местные выборы.

Перевести стрелки часов предстоит на один час назад.

И хотя Европарламент в 2018 году поддержал отмену обязательного перевода часов на летнее и зимнее время в странах сообщества, в Украине остается действующим постановление Кабинета Министров oт 13.05.1996 года «О порядке исчисления времени нa территории Украины». В соответствии с ним в нашей стране действует т.н. сезонное время.

Чтобы перевод стрелок прошел максимально безопасно для здоровья, важно помнить о главных потребностях организма в эти дни — нормальный сон, отдых, отсутствие «внешних» стрессов и дополнительных перегрузок.

Также стоит отказаться от жирной и «тяжелой» пищи.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как нужно засыпать и пробуждаться, чтобы оставаться бодрым весь день, а также объяснили, чем опасна бессонница.

978

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
харьков институт

"Страна превратилась в дурдом": в Харькове экоинспекция выписала миллионный штраф за старые окна

Геннадий Кернес

У Кернеса раскрыли причину его заражения коронавирусом

Невестку Кернеса возмутил шум вокруг ее болезни

Невестку Кернеса возмутил шум вокруг ее болезни

Студентка

Студентка с большой грудью пожаловалась на жизнь и обратилась к людям

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер