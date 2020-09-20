60-летнему отцу отказывают в работе из-за возраста – и он пошел на «отчаянный шаг»

Пол Маркс из Поултон-ле-Филд в Ланкашире (Великобритания), который потерял работу в апреле на фоне пандемии коронавируса, решил доказать свою профпригодность необычным образом — он записал видеообращение к рекрутерам после того, как отжался шесть раз. Напомним, в июле королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего 40 млн долларов для медиков благодаря поражающей физической активности.

59-летний бизнесмен заявил, что имеет более чем 40-летний опыт работы в розничной торговле в Индии, Дубае и Испании, а в доказательство своей физической активности подчеркнул, что до сих пор делает от 40 до 50 отжиманий в день и пробегает 30 км в неделю.

После публикации видео, которое набрало 700 тысяч просмотров в сети, он получил более 100 предложений о работе, а Маркс решил к своему 60-летию пообещал сделать 60 отжиманий и пробежать 60 км.

Напомним, ранее выяснилось, что в Украине без работы остается каждый шестой человек.

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