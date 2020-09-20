Студентка с большой грудью пожаловалась на жизнь и обратилась к людям

В Великобритании 20-летняя студентка юридического факультета Эмбер Роуч жалуется, что из-за слишком большого размера груди она не может заниматься спортом, который любит и чувствует «агонию». Ранее супермодель Наталия Гоций удалила импланты из груди.

«Я терплю эмоциональный стресс, потому что люди естественно смотрят на меня, показывают или спрашивают, настоящие ли они, а некоторые люди выкрикивают сексуальные и уничижительные комментарии на улице или того хуже», — говорит она.

Девушке не нравится это негативное внимание и она решила собрать путем краудфандинга 5 тысяч фунтов стерлингов для уменьшения груди.

«Все всегда думают, что большие сиськи — это хорошо, и я знаю, что во многих смыслах я благословлена», — сказала Эмбер, пишет The Sun.

Тем не менее, по ее словам, ее грудь разрушает ей жизнь. Она изо всех сил старается, чтобы мужчины воспринимали ее всерьез, «потому что они все время просто разговаривают с сиськами».

«Но мужчины — последняя причина, по которой я делаю это», — добавила она.

Уменьшить грудь девушка решила для того, чтобы полноценно заниматься спортом.

«Я всегда была без ума от спорта. В школе я играла в окружной нетбол. Я любил футбол, регби, прыжки на батуте и легкую атлетику на 1500 и 400 метров. Но вот уже три года, как я не могу бегать», — жалуется Эмбер.

По словам студентки, она уже пять лет ищет помощи, и краудфандинг — ее «последнее средство».

Как писали «ФАКТЫ», в июле в Украине был зарегистрирован новый национальный рекорд — «Самая большая женская натуральная грудь». Обладательницей диплома стала помощник столичного адвоката, модель, инстадива и блогер Мила Кузнецова родом из райцентра Лубны Полтавской области.

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